Обличающее заявление Шаварша Кочаряна

Армения в вопросах безопасности должна в первую очередь уповать на себя, Россия нам союзник, но не стоит питать излишних надежд, заявил сегодня замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя продолжающиеся поставки российских вооружений Азербайджану.

Ранее Серж Саркисян заявлял, что в Армении ожидали, будто Россия в минуту опасности поспеет на помощь, «но мечтать не вредно». На этом фоне заявление Шаварша Кочаряна – просто констатация – рациональная и выверенная.

Тем не менее, стоило бы выяснить, что подразумевается под «излишними надеждами». Общественность Армении ожидает от России всего лишь выполнения союзнических обязательств и логики. Разве это излишнее ожидание?

К проявлениям союзнической логики можно было бы отнести, например, заявление России о том, что ее военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном не может привести к угрозам для Армении, и если такое произойдет, то автор угроз будет иметь дело с Россией. Именно так происходит в рамках союза Израиля и США, и Вашингтон не раз заявлял, что несмотря на противоречия в отношениях с Израилем, если по вопросам безопасности кто-то будет угрожать Израилю, то ему придется иметь дело с США.

Иначе, получается, что «излишними» в армяно-российских отношениях являются союзнические отношения вообще.

Общественность Армении поняла это давно, сразу после Апрельской войны. И в этом смысле никаких надежд армянское общество в отношении России не питает. В отличие от правящей элиты и политического класса, общество рассматривает Россию в рациональной плоскости, принимая в качестве отправной точки государственный интерес Армении.

Это для политического класса параметром является политическая конъюнктура и отношение России к политической судьбе власть имущих в Армении.

Ожидания армянского общества связаны с властью и политическим классом, от которых ждут адекватности во внутренних и внешнеполитических вопросах. Являются ли и эти надежды «излишними»?