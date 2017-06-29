На саммите G-20 готовятся к скандалу с участием Эрдогана и Путина

7-8 июля в Германии состоится саммит G-20, и Ангела Меркель уже сказала, что саммит будет сложным. Правда, она связала это с позицией США по соглашению о климате, но германские экспрты указывают на сложности в связи с участием в саммите президентов России и Турции. В обоих случаях ожидаются скандалы.

Эрдогану уже запретили привозить в Германию своих охранников, которые замешаны в избиении мирных армянских и курдских демонстрантов в Вашингтоне 16 мая. США объявили международный розыск участников инцидента, и Германия предупредила, что арестует их по прибытии в страну.

Кроме того, главный конкурент Ангелы Меркель Мартин Шульц призвал не приглашать Эрдогана в Германию, пока тот бросает оппозицию за решетку.

Ранее Эрдогану запретили встречаться в Германии с представителями турецкой общины и обсуждать с ними вероятную отмену запрета на смертную казнь. Германские курды также готовят сюрпризы, и, наверняка, без столкновения с курдами, которые присоединятся к антиглобалистским митингам, не обойдется.

Ранее Германия открыла свои архивы, связанные с Геноцидом армян. Опубликована целая книга, в которой черным по белому отмечается, что руководство в Турции умышленно истребляло армян и их имущество. Германия также начала вывод своих войск с базы Инджирлик в Турции.

Ожидаются также скандалы с Путиным. Дональд Трамп так и не подтвердил намерение организовать отдельную встречу с Путиным, хотя говорится, что на полях саммита какая-то встреча состоится. Аналитики полагают, что Трамп демонтстративно будет игнорировать российского президента. Ранее такое уже случалось – Барак Обама приехал на G-20 в Россию и не счел нужным поговорить с Путиным, едва поздоровавшись с ним. А на G-20 в Австралии Путина оставили обедать одного за столом, и он досрочно покинул саммит.

Путин недавно побывал в Париже, где новый президент Франции Эммануель Макрон крайне нелицеприятно высказался о пропагандистах Путина, на что российский президент не стал отвечать. После Путина Макрон принял в Париже президента Украины Порошенко, назвал Россию агрессором, российские СМИ заблокировали все информации о встрече Порошенко и Макрона.