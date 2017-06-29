Предложение Запада Армении, возможно, последнее

Посол Германии в Армении Бернхард Кислер заявил, что возобновляемая энергетика является одной из платформ армяно-германского сотрудничества, в которую Германия уже вложила около 150 млн. евро.

Ранее посол США в Армении Ричард Миллз заявил о возможности вложить в эту сферу в Армении 8 млрд. долларов, при условии, что будут созданы равные конкурентные условия и энергетические коммуникации свяжут Грузию, Иран, а может, и Турцию. С таким же предложением выступил и посол Франции в Армении Шарпантье.

Таким образом, три ведущих западных государства – США, Франция и Германия – намерены принять участие в развитии в Армении энергетических технологий. Что это – геополитическая конкуренция за Армению, учитывая противоречия между этими странами, или общая политика?

В первую очередь, это политическое предложение Армении, которая на данный момент находится в крайне уязвимом военно-политическом и экономическом положении, в результате собственной политики и «выбора». Это предложение прорвать тупик и открыть регион, избрав путь технологического развития. А в современном мире это определенный уровень безопасности.

Причем, это происходит в период, когда нефтегазовая сфера продолжает терять геополитическую и экономическую значимость, что в свою очередь меняет геополитические императивы и логику развития.

Нефтегазовые проекты и транзитные пути обошли Армению стороной, и это было обусловлено наличием Карабахской проблемы.

Технологическое развитие «обходит» эту проблему, поскольку в случае технологий блокада и закрытость границ теряют актуальность и не могут использоваться в качестве шантажа.

Излишне говорить о том, какое это может возыметь значение для Армении. Стоит задуматься о том, является ли это конкуренцией между ведущими державами, пытаются ли они вытянуть Армению из тупика, или определяется новая глобальная роль Армении. Может, это последнее предложение, чтобы выяснить задачу Армении до великих преобразований?