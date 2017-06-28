Ваче Габриелян прячет глаза, говоря о ЕАЭС

В Армении обсудили отчет о выполнении бюджета 2016 года, и оказалось, что ситуация не просто сложная, но почти критическая.

Государственный долг достиг 56,7% от ВВП и в этом году пересечет рубеж 6 млрд. долларов. Бюджет государства не достигает и 4 млрд. долларов.

Трансферты сократились на 38%, особенно из России. Показатель экономической активности Армении составил в прошлом году 0,2% - вместо запланированных 2,2% и 3,2% в 2015 году.

Дефицит бюджета составил 278 миллиардов драмов вместо запланированных 180 млрд., он на 2 процентных пункта превысил запланированный показатель и на 0,7% прошлогодний показатель, достигнув 5,5% ВВП.

При таких показателях, казалось бы, власти должны лихорадочно думать, как исправить ситуацию, что не так и что нужно изменить.

Но нет – наши власти говорят, что все плохо, пока не смертельно. И менять ничего не надо.

Например, министр финансов, комментируя снижение цен на нефть, говорит, что

дешевая нефть нам выгодна, потому что у нас может появиться мотивация. Дешевая нефть – это сокращение трансфертов и инвестиций из России, говорит министр, и Армении приходится искать источники финансирования. При этом министр финансов даже не намекает, что Армения может потребовать снижения цен на российский газ.

Российские интересы – это священная корова, их нельзя трогать, даже когда дефолт уже за дверью.

Вот и вице-премьер Ваче Габриелян утверждает, что без России и ЕАЭС гипотетически было бы хуже. Хотя и он признает, что экспортные тарифы со вступлением в ЕАЭС повысились. При этом Ваче Габриеляну приходится прятать глаза.

По его словам, был проведен анализ и сравнение Армении с подписавшими соглашение об Ассоциации с ЕС странами – Молдовой и Грузией. «Мы сочли, что наше членство в ЕАЭС дало более значимые результаты, потому что, так или иначе, влияние России на все страны региона сохраняется», сказал вице-премьер.

При этом, комментируя доклад Всемирного банка о том, что вступление в ЕАЭС усложнило экспорт из Армении, Ваче Габриелян сказал сакраментальную фразу: «Сравните доклад ВБ с прошлогодним диагнозом правительства и посмотрите, чьи оценки острее. По части бизнеса оценки правительства были гораздо острее».

Несмотря на то, что от ЕАЭС нет никакой пользы, а только одни убытки, власти Армении даже не намекают, что можно было бы заморозить членство или потребовать изменения условий.

Оказалось, в 2016 году товарооборот в ЕАЭС переживал спад, в результате чего таможенные пошлины Армении оказались на 12 млрд. ниже. Было запланировано получить 67 млрд. в виде таможенных пошлин, но набралось только 55 млрд.. «Вступление в ЕАЭС могло принести нам допольнительно 2,2% экономического прироста, из коих 1,4% - от тарифов на газ. Если б не действовала 30-процентная скидка на газ, это составило бы дополнительных 140 млн. долларов. В результате снятия экспортных барьеров мы расчитывали еще на 0.4-0.5%», говорит министр финансов Вардан Арамян, тоже стыдливо пряча глаза.

«Если бы мы не вступили в ЕАЭС, проблемы были бы серьезнее, и вместо 3,2% прироста в 2015 году у нас был бы прирост на процент ниже», говорит Арамян.

Да, действительно, если сравнить с тем, что могло произойти, если бы мы подписали Ассоциацию с ЕС или отменили двойное налогообложение с США - ужас, так что, нам действительно крупно повезло с ЕАЭС.

Оказалось, что обслуживание госдолга составило в 2016 году около $230 млн. или 9,4% доходов бюджета, в сравнении с 16% в 2015 году. Внутреннее финансирование дефицита планировалось в 48,3 млрд. драмов, а составило 107,2 млрд. Соответственно, объём внутренних займов (в основном облигаций) планировался в 53,8 млрд. драмов, а составил около 171 млрд..

Если соотношение дефицит/ВВП в 2016 году планировалось сократить до 3,5% (в 2015 году оно было 4,8%), то по факту оно выросло до 5,5%.

Кто-то вообще отвечает за выполнение бюджета Армении? И кого-то накажут за то, что бюджетные показатели были превышены?