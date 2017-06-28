Армения пресекла войну: перспектива нового решения

«Нет такого варианта развития военных действий, который предполагал бы решение карабахского конфликта в пользу Азербайджана. Наоборот, есть риск, что в случае полномасштабной войны Азербайджан может получить непоправимый ущерб для экономики и государственности. Я не принижаю риски военных действий для Армении. Не исключается ни то, ни другое. Но предумышленное возобновление войны в такой ситуации было бы для Азербайджана непродуманным шагом. Однако это не исключает разного рода угрозы провокаций, эскалации, прицельных ударов», сказал на сегодняшней пресс-конференции министр обороны Армении Виген Саркисян, отвеча на вопрос о вероятности возобновления войны.

Саркисян красиво излагает. Азербайджан действительно не в состоянии решить конфликт в Карабахе войной. Факторов несколько. Для такого решения Баку нужно действовать молниеносно, поскольку если операция затянется, то интересы мультиплицируются, и проблема обретет региональный характер. Апрельская война показала, что Баку не может позволить себе блицкриг. После апреля – тем более.

В этом смысле задача состоит в том, чтобы не позволить нарушения установленного после апреля военно-политического баланса и параллельно попытаться сократить военно-технический и экономический дисбаланс. Тем более, что у Баку возникли сейчас проблемы с главным козырем – нефтедолларами.

Ситуация требует, чтобы власти Армении сменили приоритет – перестали заниматься собственными деньгами и озаботились о деньгах государственных. Пока же высшее руководство пытается решать военно-технические проблемы за счет скудных ресурсов, больше заботясь о формировании новой власти в 2018 году.

Между тем, по вопросу полномасштабной войны дело не только в ресурсах Азербайджана. Виген Саркисян прав – Алиев не пойдет то, что не поможет ему принципиально решить хоть один важный вопрос, зато получит массу новых проблем, тем более, сейчас, когда «военные заявки» Азербайджана отклоняют буквально все, даже главный спонсор Апрельской войны – Россия.

Решение о полномасштабной войне принимает не Азербайджан, который не относится к числу субъектов международной политики, наделенных такими полномочиями. Так что, решение о войне зависит не от возможностей Азербайджана, а от того, окажется ли война удобным инструментом решения задач тех субъектов, которые могут инспирировать войну. А Азербайджан может воспользоваться этим или пострадать.

Сдерживание войны Армении следует рассматривать с этой колокольни. Сама Армения играет ключевую роль в этом, поскольку именно Армения (включая Арцах) в ходе Первой войны положила конец полномасштабной войне и четверть века удерживала мир.

Мир оказался под угрозой после того, как Армения предприняла ряд внешнеполитических шагов, ограничивающих суверенитет, а значит, региональный военно-политический баланс, что усугублялось и внутренним неэффективным менеджментом.

Во время Апрельской войны ситуацию удержала армянская армия, но очевидно, что она не может держаться долго, если государственная политика не меняется, если защита в апреле суверенитета не выливается из экстренного фрагмента в государственную политическую, дипломатическую и экономическую закономерность и будни.

Если Армения найдет в себе волю решить эти задачи, то угроза возобновления войны в регионе если не исчезнет полностью, то существенно сократится в системном смысле – на уровне десижнмейкеров, поскольку укрепление Армении, которая два десятка лет назад сложила новую ситуацию в регионе, станет укреплением новой системы безопасности.