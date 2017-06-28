Армения и Турция готовятся к развязке в Сирии?

Мир готовится к развязке в Сирии, и основные акторы пытаются занять для себя больше места. Аналитики не исключают раздела Сирии после разгрома Исламского государства и вероятного создания независимого Курдистана.

О том, что развязка близко, аналитики предположили после того, как США вчера предупредили о намерении Башара Асада осуществить еще одну химическую атаку. Россия сразу же заявила, что, скорее всего, готовятся некие провокации. США отказались предоставлять России доказательства подготовки химатаки, предупредив только о последствиях.

Россия и Турция вместе готовятся к вероятной развязке. В ходе Астанинского процесса Турция, Россия и Иран определили для себя «зоны безопасности», иначе говоря, определили, на какую часть Сирии они могли бы претендовать, если не удастся сохранить Сирию. Причем, как утверждают сирийские армяне в соцсетях, Россия освобождает определенные территории и передает их под протекторат турецких военных.

На международной арене Россия пока еще борется за «территориальную целостность» Сирии, взамен, видимо, получив доступ к нефтяным и иным ресурсам. Но и в России, и в Турции готовятся к другим сценариям.

Вот заявление президента Турции: «Турция готова провести военную операцию на севере Сирии и включить в свою зону контроля такие города, как Манбидж и Ракка, чтобы не допустить там возникновения курдского государства». «Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата"», — рассказал Эрдоган газете «Известия».

Россия пытается расширить зону своего будущего влияния в Сирии посредством ОДКБ. Москва проводит переговоры с Казахстаном и Киргизией об участии в будущей миротворческой операции в Сирии.

Но необыкновенную активность проявила Армения, которая до сих пор старалась не вмешиваться в процессы и не обозначать свою позицию. Серж Саркисян созвал вчера заседание Совета нацбезопасности, на котором было «поручено быть готовыми к реагированию на возможные неблагоприятные развития на Ближнем Востоке, параллельно укрепляя и углубляя традиционные отношения Армении с арабскими странами».

А уже сегодня министр обороны Виген Саркисян не исключил отправки в Сирию армянских миротворцев, «исключительно в гуманитарных целях» и на добровольной основе. Виген Саркисян отметил, что не исключается ситуация, «при которой мы как государство выразим желание принять участие, если будут обеспечены все необходимые предусловия». Правда, он оговорился, что уверен – такое решение не будет принято скоро.

Завтра в Брюсселе начнется заседание Совета министров обороны стран, присоединившихся к миротворческой операции НАТО в Афганистане. Министр обороны Азербайджана уже вылетел в Брюссель. Будет ли принимать участие в заседании Виген Саркисян, не известно.

Не исключается, что на заседании НАТО будет обсуждаться вероятная развязка в Сирии и необходимость миротворческой операции. НАТО месяц назад присоединилось к коалиции, возглавляемой США.

Будет ли Армении предложено присоединиться к новой миротворческой операции НАТО? Или Армения уже согласилась участвовать в операции вместе с Россией, Турцией, Ираном?