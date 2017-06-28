США и Франция высказались: что скажет третий сопредседатель

Послы США и Франции в Армении один за другим заявили о готовности вложить крупные инвестиции в энергетическую сферу Армении. Реакция властей Армении была симптоматичной: разъяснения мииэнергетики больше напоминали оговорки, а вот глава Центробанка Артур Джавадян, например, сказал, что было бы непростительно упускать шанс развития альтернативной энергетики.

Тема деликатная, учитывая характер и мотивацию присутствия России в армянской энергетике. Россия обладает почти полной монополией, и в свое время, как признал экс-министр энергетики Армен Мовсисян, именно Россия надавила на Армению с тем, чтобы снизить пропускную способность и диаметр прокладывавшейся трубы Иран-Армения.

Кроме того, существует армяно-российский газовый договор, в соответствии с которым Армения не вправе принимать законодательные акты, которые противоречили бы интересам Газпрома. Газпром – госкорпорация, значит, Армения не может предпринимать шагов, противоречащих интересам России.

Российским интересам в Армении противоречит многое, если не все, и это уже не скрывают официальные и иные круги в Москве. Такова историко-политическая закономерность армяно-российских отношений, тайна «вековой дружбы».

Эту ситуацию теоретически можно преодолеть укреплением суверенитета Армении и построением содержательных армяно-российсских отношений и диалога, но на сегоднящний день этого не происходит по самым разным причинам.

Ирония состоит в том, что армяно-российская «интеграция» неминуемо приводит к снижению уровня суверенитета и потенциала Армении. А это в свою очередь создает серьезные проблемы для России, поскольку углубление интеграции ведет к потере Армении Россией.

США и Франция, по сути, выдвинули политические предложения. Было бы нелишне заметить, что три этих страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по поиску путей карабахского урегулирования. Несмотря на «сепаратизм» России на различных этапах, сопредседательство МГ остается единственной площадкой, на которой Запад и Россия могут прийти к какому-то согласованию.

Распространится ли этот тренд и на энергетическую сферу? Какова будет позиция России? Вопрос более чем актуальный, учитывая характер армянской власти, не способной принимать самостоятельные решения. В этих условиях предложения США и Франции, по сути, адресованы России.

На днях в Армении находился глава Газпрома Алексей Миллер, который, как говорится в официальной информации, обсуждал перспективы углубления сотрудничества.