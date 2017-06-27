Дорогое предложение США России по части Армении

В Армении продолжаются обсуждения по поводу заявления посла США в Армении о потенциале вложения в энергетическую сферу Армении американских инвестиций в 8 млрд. долларов. Многие расценили это как экономическое и политическое предложение США властям Армении.

Но все относительно. Посол оговорился, что эту цифру подсчитало министерство энергетики Армении, но она была подтверждена анализом и американских организаций, кроме того, потенциал может быть реализован при наличии открытых коммуникаций с Ираном и Грузией.

В ответ министерство энергетики заявило, что строятся высоковольтные линии электропередач в ту и другую сторону, проект завершится к 2019 году, и он позволит экспортировать электроэнергию в Иран, Грузию и Россию, превратив Армению в региональный хаб.

В подстрочнике предложение посла, безусловно, имеет и политический подтекст. Но кому оно адресовано?

Может, это предложение Вашингтона России, которая пользуется колоссальным экономическим и политическим влиянием в Армении, особенно, в энергетической сфере? Сама Россия сталкивается с проблемами – как в этой сфере, так и в экономике в целом. Россия уже отказалась от ряда крупных объектов в Армении, речь сейчас уже идет об отчуждении каскада Севан-Раздан.

Власти Армении ожидают инвестиций из России, которая сталкивается с дефицитом ресурсов. Более того, нет никаких надежд на отмену санкций и повышение цен на нефть.

Москва работает сейчас на двух приоритетных геополитических направлениях – Сирия и Украина. Они отнимают миллионы долларов ежедневно. Москва нуждается в более оптимальном расходовании средств для обслуживания внешнеполитических целей, и сейчас происходит сокращение на неприоритетных направлениях.

В этом смысле Москва в августе 2016 года намекнула Сержу Саркисяну, что не стоит ожидать инвестиционного потока из России. Этот намек прозвучал в заявлении Путина о двузначном росте ВВП Армении после вступления в ЕАЭС. Заявление Путина было не преувеличением, неосведомленностью или просто оправданием ЕАЭС, это был намек, что Россия уже внесла свой вкалад, остальное – дело Армении.

После этого Серж Саркисян обратился к Карену и Самвелу Карапетянам – предложив одному кресло премьера, а другому – финансирование его деятельности. Но Карапетяны, оказавшись на позициях, стали действовать по-другому – утром деньги, вечером стулья.

На этом фоне прозвучало предложение США. Вряд ли посол Миллз надеялся, что, услышав о деньгах, власти Армении тут же забудут про Россию и побегут на Запад.

По части политической воли властей Армении в мире уже давно сложилось устойчивое представление, в соответствие с которым серьезные предложения властям Армении уже не делаются, как признал недавно усопший Збигнев Бжезинский в беседе с политологом Эдуардом Абрамяном.

Предложения адресуются России, которая в условиях дефицита ресурсов может обрести большую гибкость и уступчивость. Речь, безусловно, не о вытеснении России, а о приведении состояния дел в большее соответствие с реалиями.

Сразу после заявления Миллза в Армению прибыл глава Газпрома Миллер. Москва осознает ситуацию в достаточной мере, во всяком случае, чтобы начать обсуждения по предложению.