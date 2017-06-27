Азербайджан обратился за помощью к Российской империи

В Азербайджане с большой помпой приняли известного российского империалиста Александра Проханова, которому пожаловали аудиенцию сам президент и вице-президент.

Проханов расточал хвалебные слова в адрес «царственных» супругов, параллельно генерируя идею о том, что Азербайджан – часть российской империи, и Азербайджану без России никуда не деться.

Зачем Алиев пригласил Проханова в гости? На фоне происходящих событий, следует полагать, что Алиеву срочно потребовалась имперская эгида Москвы. Без «подписи» России Азербайджан может утерять не только Карабах и Нахиджеван, но и государственность. Азербайджан существует благодаря российско-турецким договором и вот уже 100 лет держится на подписи Москвы.

Ощущает ли Алиев угрозу государственности Азербайджана? Наблюдая за тем, что сейчас происходит в Сирии и Ираке и что может произойти в Турции, Алиев, наверняка, просчитывает все варианты. Наиболее вероятным может стать вариант передела границ в регионе и денонсации 100-летних договоров – Лозанского, Московского и Карсского. А денонсация этих договоров означает лишение государственности Азербайджана правовой основы для существования.

Спасти Азербайджан, судя по всему, может только Российская империя, и Алиев позвал на помощь одного из идеологов российского империализма. А заодно и купил новую партию российского оружия, видимо, как "залог" имперского кредита.

Возможно, Проханова в Баку командировали из Москвы, чтобы дать понять Алиеву, что вопросы Азербайджана могут быть решены только в рамках империи – не иначе. А в Карабах для того же командировали не менее известного имперскими взглядами, но «оппозиционного» Эдуарда Лимонова.

В Карабахе его принимали с распростертыми объятиями, хотя и Лимонов сделал все, чтобы указать на принадлежность Карабаха Российской империи. Он съездил на передовую только для того, чтобы взглянуть на село Гюлистан, где 200 лет назад был заключен договор, по которому Карабах перешел от Персии Российской империи.

Лимонов также заявил, что Карабах – это «древнее, древнее, древнее, …граница христианского мира». Лимонов немного не учел, что граница христианского мира – это как раз Россия, а Карабах, Армянское нагорье и Ближний Восток – это очаг христианства. Лимонов, видимо, хотел сказать «граница Российской империи», но не хотел «портить впечатление».

Российская империя переживает нелегкие времена. На днях россияне назвали в ходе опроса самым узнаваемым и знаменитым в мире человеком Сталина. Эксперты напоминают, что именно во времена Сталина Российская империя под видом социалистического лагеря распростерлась почти на пол-Европы, всю Азию, Ближний Восток и чуть ли не половину Африки.

«Соцлагерь» распался, но империя жива, и она готова прийти на помощь Азербайджану.