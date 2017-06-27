Реакция МО на скандал: здравый смысл возобладал

Первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян принял накануне руководителя департамента офиса ЕС по политическим, экономическим и информационным вопросам Дирка Лоренца.

Встреча выглядит примечательно на фоне продолжающегося скандала между Арменией и ЕС и уже состоявшегося в Брюссель визита Сержа Саркисяна.

Скандал начался с заявлений главы делегации ЕС в Армении Петра Свитальского, а точнее, с жесткой реакции на них министра юстиции Давида Арутюняна, которую многие расценили как несоразмерную. Давид Арутюнян, а вслед за ним и споуксмен РПА Эдуард Шармазанов заявили, что посол пытался вмешаться во внутренние дела Армении.

Пресс-секретарь МИД Тигран Балаян процитировал конвенцию о дипломатической деятельности, заявив, что Давид Арутюнян разбирается в перипетиях международного документа.

Судя по всему, во власти многие не понимают, что за гром прогремел в чистом небе. До визита в Брюссель Сержа Саркисяна прозвучали мнения, что Саркисян ищет удобный повод для того, чтобы не подписывать в ноябре Рамочное соглашение Армении и ЕС. После визита в Брюссель была опубликована скупая информация, без текста речи Сержа Саркисяна на саммите ЕНД и без упоминания перспектив соглашения.

Это еще больше усугубило подозрения, которые получили новую подпитку после заявлений вице-председателя РПА Армена Ашотяна о том, что отношения Армения-ЕС могут оказаться под угрозой, если ЕС не приложит усилий по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Что означает «приложить усилия» - вопрос открытый. Например, может ли считаеться удовлетоврительным одобрение перехода Сержа Саркисяна на должность премьера весной будущего года, если учесть выдвинутый Саркисяном тезис о том, что он будет там, где будет требовать безопасность, и может ли считаться неудовлетворительной даже разоружение Азербайджана?

Параметров нет, но есть заявление Ашотяна после Брюсселя. Какие условия выдвинул Серж Саркисян в Бельгии в качестве залога подписания соглашения ЕС-Армения?

И на этом фоне визит сотрудника офиса ЕС в Минобороны выглядит примечательно. Артак Закарян в ходе встречи высоко оценил поддержку ЕС при проведении реформ в Армении и в деле защиты прав человека, борьбы с коррупцией.

Фактически, он не только не говорит о вмешательстве, но и высоко ценит это «вмешательство», которое на деле – проявление партнерства, поддержка цивилизационному прогрессу Армении, что является военно-политическим компонентом.

Не зря ранее посол Франции в Армении заявил, что подписание соглашения ЕС-Армения важно для поддержания регионального баланса. А баланс – это обеспечение безопасности Армении и сдерживание агрессии Азербайджана.

В этом смысле в Минобороны возобладал здравый смысл, и скандал, судя по всему, идет на нет. Можно заметить, что между РА и ЕС после скандала были достигнуты некоторые договоренности. Какие именно, пока не ясно. Получил ли Серж Саркисян добро на свои планы, или ЕС твердо заявил об их неприемлемости? А визит в МО был намеком на то, что по вопросу безопасности Армении роль ЕС вовсе не обусловлена персоной Саркисяна, и он может спокойно «уходить».