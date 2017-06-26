Парламентская система завершилась, не начавшись

В последнее время и нынешний спикер парламента Ара Баблоян, и бывший Галуст Саакян, и разного рода функционеры от РПА не раз зявляли, что после 2018 года, безотносительно личности премьер-министра, лидером и руководителем государства будет Серж Саркисян.

В апреле 2018 года завершатся президентские полномочия Сержа Саркисяна, и, согласно Конституции, Армения полностью перейдет к парламентской системе правления, а первым лицом государства станет премьер-министр.

Но РПА почему-то зявляют, что руководить государством будет Серж Саркисян. Хотя не уточняют, в какой ипостаси – лидера РПА, премьера, председателя обновленного Совета безопасности и прочее, хотя это даже не важно.

Важно то, что, с одной стороны, речь идет о психологическом факторе: «своре» нужен вожак, будь то при парламентском или президентском правлении.

А с другой стороны, очевидны серьезнейшие проблемы, которые скапливались годами и присущи антиконсттуционным обществам. Тем более, когда речь идет о «переходных периодах» формирования власти, когда вероятны эксцессы.

Как ни разглагольствует власть о повышении уровня демократии и политической конкуренции при парламентской системе правления, очевидно, что она противопоказана ей и представляет угрозу.

Переход к парламентской системе власти инициировали с целью трансформации в новых реалиях и легализации собственности, чтобы «на бумаге все было правильно». По такой же логике был сконструирован парламент, принимаются «системные» законы, которые и призваны обеспечить процесс.

Парламентская система правления – это очередная вывеска РПА, очередной этап узурпации власти, который завершится в апреле 2018 года