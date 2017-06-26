Резкое предупреждение ЕС Армении

Скандал между ЕС и Арменией, судя по всему, будет иметь серьезное продолжение. Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски сделал очередное предупреждение.

«Как ЕС - мы выразили свое предварительное мнение по поводу последних выборов в Армении. Как и все остальные, мы ждем последнего отчета БДИПЧ/ОБСЕ по апрельским выборам. Возможно, после этого мы выступим с новыми комментариями», сказал Петр Свитальски.

Надо полагать, что окончательный отчет БДИПЧ/ОБСЕ может быть совсем не таким, как предварительный. Впрочем, разница может быть в двух-трех словах – признает ЕС выборы в Армении соответствующими демократическим стандартам или нет и намерен ли ЕС продолжить сотрудничество с Арменией.

Слова Свитальского говорят о том, что ему что-то известно, и он предупреждает власти Армении. Возможно, в ходе недавнего визита в Брюссель Серж Саркисян пытался сгладить окончательный доклад БДИПЧ/ОБСЕ. Получилось или нет, покажет время.

Скандал, связанный с заявлениями главы делегации ЕС в Армении о выборах, возродил в Армении дискурс о том, что Серж Саркисян оказался перед сложным выбором – повернуться снова к Западу или оставаться на российской орбите. Обсуждается, подпишет ли Серж Саркисян в ноябре рамочное соглашение с ЕС или вновь откажется в последний момент.

Но на самом деле никакого выбора нет. Серж Саркисян сделал свой роковой выбор в 2013 году – 3 сентября, и подтвердил его 2 декабря, подписав договоры о передаче безопасности Армении российской базе, энергетики и внешней политики – Газпрому, а границ – Таможенному (Евразийскому) союзу. Оппозиция Армении сделала все, чтобы этот выбор стал необратимым, как потом признал Левон Тер-Петросян. Так что, никакого выбора сейчас перед Сержем Саркисяном нет.

Чем может ответить ЕС, если Армения действительно откажется от соглашения? Первым шагом, безусловно, может стать доклад БДИПЧ/ОБСЕ, и если европейские эксперты заявят о непризнании выборов, это будет означать, что Европа не признает власти Армении легитимными.

Что может последовать за этим, можно только предполагать. Это и отказ Армении в международных кредитах, и инспирирование расследований нарушений прав человека и прочее. Европа не признала политзаключенными тех, кто сейчас сидит за решеткой за политические взгляды в Армении. Но это может измениться после доклада БДИПЧ/ОБСЕ.

Сделавшему свой выбор в 2013 году и получившему новый шанс Сержу Саркисяну вряд ли интересны шаги Европы. Он по определению не может подписать соглашение с ЕС. Министр ИД России Сергей Лавров открытым текстом заявил, что «кто-то пытается превратить «Восточное партнерство» в «антироссийскую затею». После этого Серж Саркисян вряд ли рискнет подписать соглашение.

Российский эксперт Станислав Тарасов считает, что Армения вполне могла бы подписать соглашение, потому что сейчас «она уже не боится потерять часть суверенитета». Видимо, российский эксперт имеет в виду, что Армения уже передала свой суверенитет России, и ей нечего больше терять.

В словах и Лаврова, и российских экспертов можно заметить нескрываемую иронию.