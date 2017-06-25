В Карабахе апробируется проданное Баку российское оружие

Азербайджанские СМИ с гордостью демонстрируют последнюю партию вооружений, полученных из России. Особую гордость вызывают противотанковые системы «Хризантема», которые, как говорят, пробивают броню и бетонные ограждения.

Однако, в Азербайджане никак не могут понять, зачем им дорогие российские Хризантемы, если у них уже есть израильские Спайки с аналогичными функциями. Более того, как говорят эксперты, Спайки были впервые апробированы именно в Карабахе. Напомним, что ракетой была поражена станция ПВО.

Российские эксперты заговорили о том, что Израиль превратил Азербайджан (а точнее, Карабах) в полигон для испытания новых видов вооружений. Россия также использует Азербайджан (а точнее, Карабах) для того, чтобы «проверить» кровавое оружие. В апреле 2016 года, например, в Карабахе были апробированы как израильские дроны-камикадзе, так и российские Солнцепеки и Смерчи.

Российское руководство не скрывает, что использует военную кампанию в Сирии для апробирования новых видов вооружений - об этом цинично заявил сам Путин. Например, в Сирии были впервые применены ракеты Калибр. Украина утверждает, что Россия использует как полигон также Донбасс, и примером тому является сбитый российским Буком малайзийский гражданский самолет.

Ильхам Алиев с радостью позволяет русским и израильтянам пробовать свое кровавое оружие на армянах в Карабахе. Возможно, за это право ему делают небольшую скидку в цене. Хотя все понимают, что и Израиль, и Россия просто вытягивают у Азербайджана деньги и сбывают свой товар. Зато Алиев продлевает свою власть.

Официальный Ереван время от времени заявляет, что «не в восторге» от продаж оружия Россией Азербайджану. При этом Ереван расширяет военное сотрудничество с Россией, не требуя, чтобы она не продавала противнику Армении смертоносные системы.

Логика требует, чтобы Армения выдвинула России ультиматум с требованием не продавать Азербайджану оружие кровавое оружие. У Армении хватит условий для ультиматума – Ереван может приостановить участие в ОДКБ и ЕАЭС, может потребовать платы за дислокацию российской базы (как сделал Азербайджан), может потребовать денонсации русско-турецких договоров и прочее.