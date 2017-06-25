Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, министр экономики Турции Нихат Зайбекчи посетил город Карс и заявил о создании зоны свободной торговли с Нахиджеваном.

По его словам, выработана схема свободного перемещения товаров из Турции в Нахиджеван и обратно. Торговля будет осуществляться в турецких лирах, и цель зоны свободной торговли – развитие Карса.

Ранее в Нахиджеване состоялись турецко-азербайджанские совместные учения, и турецкая армия, фактически, утвердила свое присутствие в Нахиджеване.

В Карсе и в приграничных с Арменией районах Турция проводит политику тюркизации – сюда на постоянное место жительства переселяются азербайджанцы, открывается бизнес, часто случаются столкновения с местным курдским населением. И зона свободной торговли Карса и Нахиджевана – часть того же плана.

Российские эксперты тут же отреагировали на информацию, заключив, что Азербайджан сдал Нахиджеван Турции. Они пошли еще дальше, связав заявление турецкого министра с намерением проложить путь из Китая в Европу в обход России.

В этой связи на ИА Регнум появилась статья российского эксперта Станислава Тарасова, который пытается опровергнуть данное утверждение. Он напомнил, что в пункте Карсского договора 1921 года статус Нахиджевана определяется как «автономная область под протекторатом Азербайджана». Это означает, что Нахиджеван не является частью территории Азербайджана, и речи о передаче этой территории Турции не может быть.

Кроме того, совместные учения и открытие представительства минэкономики Турции в Нахиджеване не противоречат этому договору, говорит Тарасов. Иначе, утверждает он, Россия не стала бы молчать.

Карсский договор подписали Армения, Азербайджан, Грузия и Турция, при участии России.

Станислав Тарасов считается, так сказать, проармянским экспертом и ставит перед собой задачу выстроить для армян позитивный имидж России. Он, например, не раз осуждал поставки Россией вооружений Азербайджану.

В своей статье, говоря о процессах в Нахиджеване и упоминая международные документы, он замалчивает исторические реалии и один из фрагментов преступной политики России в отношении Армении.

А реальность такова, что Россия по Карсскому договору передала Турции и Азербайджану часть Восточной Армении, Нахиджеван и Карабах. Причем, Россия вовсе не вынуждена была это сделать, более того, Турция на тот момент находилась на грани развала, и Россия помогла ей восстановиться, подарив Нахиджеван и Карабах.

Россия сейчас оказалась перед лицом последствий собственной политики, и ссылки на Карсский договор выглядят просто cмешно. Азербайджан действительно сдал Нахиджеван Турции, а Карсский договор – это скорее оружие в руках турок.

Намерена ли Москва выправить ситуацию? Это выглядит почти невероятным, учитывая характер российской политики и имеющиеся ресурсы.

С другой стороны, чтобы можно было выправить ситуацию, Армения должна поднять вопрос статуса Нахиджевана, чтобы в дальнейшем избежать подобной ситуации. Это вопрос прав на Нахиджеван.

Об этом периодически говорят армянские эксперты, отмечая, что это с одной стороны приведет к повышению роли армянской государственности, а с другой – к внешней поддержке.

Но государственной политики нет. Даже политические партии не обращаются к этому вопросу. Их интересуют только мандаты, кормушка и мелкие интриги вокруг них, а также жалкие оправдания типа «мы маленькая страна». Они готовы сдать даже Карабах, что уж говорить о Нахиджеване.