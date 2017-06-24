Оплеуха Парижу: пойдет ли Саркисян на это?

В ходе визита в Брюссель, согласно официальному сообщению, Серж Саркисян в своей речи на саммите Европейской народной партии затронул повестку партнерства Армении и ЕС. Но речи о том, что обсуждалось подписание рамочного соглашения Армения-ЕС, на удивление не было.

Между тем, саммит был хорошим поводом для того, чтобы сгладить сомнения в намерениях Армении подписать соглашение, которые появились после нелицеприятной истории с послом ЕС в Армении. Причем, многие отмечали, что причиной такого намерения могла быть Россия.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть желающие превратить программу "Восточное партнерство" в антироссийскую затею.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

"Кстати, мы говорили нашим партнерам и на постсоветском пространстве, в том числе партнерам из Республики Беларусь и нашим евросоюзовским коллегам в ходе контактов с ними, что мы бы не хотели, чтобы вот и известная программа "Восточное партнерство" использовалась для того, чтобы ставить так называемые фокусные страны перед ложным выбором", — сообщил он.

По его словам, РФ была готова с самого начала сотрудничать с проектом "Восточного партнерства", предлагала Брюсселю "поискать проекты, которые в рамках этой программы будут объединять страны ЕС, страны, которые являются фокусными в рамках "Восточного партнерства" и которые также включали бы в себя участие Российской Федерации".

"С тех пор мало, чего получилось, к сожалению. Но мы не делали из этого трагедию, хотя мы знаем, как кое-кто хочет этот, в принципе, нацеленный на достижение полезных результатов процесс опять превратить в антироссийскую некую затею", — добавил Лавров.

Три страны Восточного партнерства – Грузия, Молдова и Украина – подписали соглашения об Ассоциации с ЕС и получили безвизовый режим. Армения 3 сентября 2013 года отказалась от подписания Соглашения об ассоциации, хотя текст был уже согласован. Но спустя два года удалось возобновить переговоры, уже по поводу подписания Рамочного соглашения, которое было парафировано в Ереване буквально накануне парламентских выборов в Армении весной этого года.

Подписание намечено на ноябрь, в рамках саммита Восточного партнерства в Брюссселе.

В этом смысле Армения опередила Азербайджан и Беларусь. И тут в Армении поднимается шум с послом, заявления которого вызвали несоразмерно жесткую реакцию власти Армении. Надо полагать, что это было не случайно – либо власти Армении искали повод для жестких заявлений, либо противоречия между Арменией и ЕС действительно достигли некого пика.

На этом фоне заявление Лаврова выглядит особенно примечательно. Относится ли оно к Армении и обвиняет ли Лавров Армению в намерении превратить ВП в антироссийский проект?

Нет сомнений в том, что Ереван согласовывал с Москвой каждый пункт теста соглашения с ЕС и приводил его в соответствие с требованиями ЕАЭС. Но тогда, что вызвало такую реакцию Москвы?

Дело, конечно, в плоскости отношений Россия-Запад, в которой масса проблем. Надежды Москвы на смягчение санкций и восстановление отношений не оправдались ни в направлении США, ни ЕС, а новый президент Франции Макрон пригласил Путина в Париж только для того, чтобы продемонстрировать свою жесткость.

Между тем, Франция сыграла значительную роль как при подготовке Соглашения об Ассоциации Армении и ЕС, так и постсентябрьского возобновления переговоров.

Может ли Путин торпедировать новое соглашение Армении с ЕС после нелицеприятного для себя визита в Париж? Если Ереван откажется от подписания, это может стать оплеухой Парижу.

Или Армения, все же, не имеет проблем с Россией, поскольку Армения и так уже член ЕАЭС, и ей некуда бежать с подводной лодки? Может, именно это имел в виду Лавров, говоря, что следовало заблаговременно подключить к переговорам и Россию. В случае с Арменией получается именно так – Армения подписывает соглашение с ЕС как член ЕАЭС.

Однако, скорее всего, проблема кроется в планах Сержа Саркисяна, который изначально рассматривал соглашение с ЕС как козырь для получения поддержки ЕС и Парижа для осуществления собственных планов.