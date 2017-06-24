«Хромая утка»: как стать почтенным лебедем

Газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники в РПА сообщает, что Серж Саркисян не объявляет о своем уходе в апреле 2018 года, чтобы не вызвать хаос в системе и не упустить ее из-под контроля.

Президентов, завершающих последний срок, в политологии принято называть «хромой уткой». В демократических странах это состояние, как правило, не несет в себе угрозу уходящему президенту и его имуществу. Но в таких странах, как Армения, это чревато утерей не только власти, но и собственности.

Серж Саркисян – третий президент Армении. Он пришел к власти после кровавого внутриполитического кризиса марта 2008 года, сменив Роберта Кочаряна, который обрел власть после еще более кровавого расстрела парламента в октябре 1999 года.

Все 10 лет президентства Серж Саркисян пытался сделать так, чтобы его уход не оказался таким же кровавым. После долгих раздумий он нашел выход – изменил Конституцию и отменил всеобщие выборы президента. Иными словами, он заранее оградил себя от угрозы со стороны потенциальных кандидатов в президенты. Гагик Царукян не раз заявлял, что если бы в феврале 2015 года он не отступил, то случилось бы кровопролитие.

Кровопролития удалось избежать, а в апреле 2017 года был ювелирно сконструирован парламент, который полностью отвечает планам Сержа Саркисяна – его Республиканская партия обладает большинством, не желающий кровопролития Гагик Царукян объявлен «системной оппозицией», АРФД обеспечивает поддержку с тыла, а фракция «Елк» исправно выполняет роль демократической вывески.

Остался, пожалуй, последний шаг – обеспечить себе присутствие во власти, но на должности, которая не предполагает ответственности и позволяет всем управлять «сверху». Такой должностью может стать председательство в обновленном Совете национальной безопасности или какая-то другая должность. Но, скорее всего, это будет не должность премьера или спикера парламента – и вот почему Ара Баблоян говорит, что премьером будет Карен Карапетян, а «нашим вождем» останется Серж Саркисян.

Фактически, «хромая утка» пытается превратиться в почтенного лебедя, которая летает выше и видит шире. Судя по всему, политические силы в Армении пришли к негласному консенсусу по поводу того, что это наиболее оптимальный вариант. Остается одобрение мировых центров силы.

Серж Саркисян знает, что без четкой вертикали власти в Армении ему не сохранить власть. В апреле прошлого года, в дни войны, отсутствие власти в Армении проявилось как никогда ранее. Эдвард Налбандян действовал отдельно в связке с Лавровым, министр обороны Сейран Оганян не был в курсе, что его начальник Генштаба ведет переговоры о перемирии с Шойгу, Серж Саркисян грозился послам ОБСЕ признать Карабах и даже съездил в Германию к Меркель, а Овик Абрамян долго не издавал ни звука.

После войны Серж Саркисян стал интенсивно строить вертикаль личной власти. Возможно, именно с этим было связано неожиданное даже для Овика Абрамяна назначение Карена Карапетяна премьер-министром и повление в Армении новой «линии». Не исключается, России показалось, что Серж Саркисян может слишком укрепить свою власть и снизить зависимость от Москвы.

Теперь «баланс» вновь восстановлен – Серж Саркисян декларирует приверженность пророссийскому курсу, а значит, ожидает одобрения Москвы своим планам.