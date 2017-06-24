Оглашен приговор Армении

Депутат от РПА, экс-спикер парламента Галуст Саакян говорит, что РПА будет править до 2040 года. «В Армении на сегодня нет политиков, которые обладали бы большей командой и стояли бы у истоков суверенизации Армении, неся ответственность за процесс. Возможно, есть те, кто принимал участие в процессах, но на сегодня они не являются участниками текущих процессов, поэтому страной должен управлять Серж Саркисян», сказал он.

«Прогноз» Галуста строится на речи Сержа Саркисяна на первом заседании парламента нынешнего созыва, на котором он выступил с видением программы до 2040 года. Фактически, это была заявка и «директива» своре о правлении до 2040 года.

Тема незаменимости РПА и Сержа Саркисян генерируется уже не первый день. Агитация сопровождается внутренними перетасовками, причем, делается это вопреки государственным интересам.

Интересы Армении и РПА не только не совпадают, они могут отстаиваться только одни за счет других.

РПА совершила свой сознательный выбор против Армении, и в этом смысле заявка на правление РПА до 2040 года – приговор Армении.

Дело в том, что власть РПА возможна только в условиях общественно-государственной деградации, спада уровня безопасности, сдачи суверенитета, упразднения конституционного порядка и электоральных механизмов, закрытой экономической квотированной системы, социальной нищеты, уничтожения науки и образования, эмиграции. Это не «декларативный» диагноз, а итог десятилетнего правления РПА, который у всех на виду.

Это был сознательный выбор РПА, это признают и функционеры РПА, аргументы которых испаряются одно за другим.

То, что сейчас происходит во внутривластной сфере, РПА пытается выдать за «смену поколений», пытаясь тем самым смягчить ситуацию и обрести «новый дух». На деле это «политический инцест», и молодые хуже стариков, поскольку изменили естественному закону «дети против отцов», который и ведет к прогрессу. Они только в лучшем случае повторяют своих отцов.

Все законодательные и иные инициативы власти сейчас направлены исключительно на легализацию нынешних политико-экономических позиций РПА.

Не сложно предположить, что ждет Армению в 2040 году.