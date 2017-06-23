Прощальный визит: почему не опубликовали речь Сержа Саркисяна

Не важно, кто будет премьером, главой государства все равно будет Серж Саркисян. Это слова экс-спикера и вице-председателя РПА Галуста Саакяна. Примерно в том же духе выражаются республиканцы и менее почтенного возраста.

Фактически, они игнорируют Конституцию, в которой отмечено, что первым лицом государства является премьер-министр, и заявляют, что лидером будет Серж Саркисян.

Под эти фанфары Серж Саркисян отправился в Брюссель на саммит Европейской народной партии, в котором принимали участие и Дональд Туск с Жан-Клодом Юнкером.

Тем самым Юнкером, который пару месяцев назад сказал журналистам, что начинается неприятная вторая половина дня, потому что он будет встречаться с Алиевым. Юнкер просто поиздевался над Алиевым.

Почему? Потому что Алиев выстроил в Азербайджане ханскую власть навека.

Теперь о вечной власти в Армении Сержа Саркисяна говорят Галуст Саакян и другие. Видимо, близится момент, когда Юнкер объявит то же самое по поводу Сержа Саркисяна.

Хотя Серж Саркисян, конечно, дальновиднее Алиева. Он останется на должности «лидера», но не на посту, который предполагает поездки в Брюссель.

Так или иначе, 22 июня Серж Саркисян был в Брюсселе, под «аккомпанемент» скандала с участием посла ЕС в Армении, который, фактически, посоветовал расширить святая святых власти – ЦИК.

ЦИК – это печать правящей группировки в Армении. Свитальски посоветовал сменить руку, которая держит печать.

Вот почему РПА возмутилась, а заодно стала настаивать, что даже после 2018 года Серж Саркисян останется при власти, безотносительно личности премьера.

На первый взгляд может показаться, что это не лучший «аккомпанемент» для поездки в Брюссель, поскольку категорически противоречит конституционным демократическим принципам и может вызвать неприятные вопросы.

Но то ли Серж Саркисян был уверен, что он не будет в центре внимания, то ли ему действительно хотелось заверить в своей вечной власти.

Это, пожалуй, ответ Сержа Саркисяна на утверждение ЕС о том, что по завершении президентского срока его переход на премьерскую должность был бы нецелесообразным. В ответ Саркисян хочет показать, что для властной системы Армении приемлем «другой лидер», и его таковым признают.

На заседании парламента один из депутатов допытывался, почему Карен Карапетян не ездит с визитами в Европу. Сообщение о визите Сержа Саркисяна в Брюссель на сей раз оказалось на редкость скромным – не стали публиковать даже речь Саркисяна.

Готовится ли «нескромный» визит Карена Карапетяна в Европу?