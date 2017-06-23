Эффект санкций: новое предложение Франции

«Крупные французские компании изучают армянский рынок энергетики и транспорта. В ближайшие месяцы будут обнародованы наиболее крупные энергетические проекты», как передает banks.am, об этом заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

После того, как посол США в Армении Ричард Миллз заявил о потенциале инвестиций в размере 8 млрд. в энергетическую сферу Армении, заявление посла Франции выглядит как индикатор роста интереса западных инвесторов к Армении. Посол США заявил при этом, что условием для инвестиций может стать открытие Армении для Ирана и Грузии.

В ответ министерство энергетики Армении заявило, что строительство линий электропередач Армения-Иран и Армения-Грузия продолжается и завершится в 2019 году, и Армения станет региональным хабом для Ирана, Грузии и России.

Посол Франции цифровых данных не привел, но констатировал наличие интереса инвесторов. О таком интересе стало известно в ходе недавнего визита Сержа Саркисяна во Францию, после которого владелец Армянских электросетей компания Ташир подписала с французской Шнайдер электрик меморандум о сотрудничестве, в котором говорится о намерении учредить совместное производство щитов низкого напряжения.

Ранее, в ходе визита в Армению в октябре 2011 года, об интересе к энергетике Армении заявил тогда еще президент Франции Николя Саркози. Речь шла об изыскании новых источников энергии и создании рабочей группы по изучению условий строительства новой АЭС.

Тогда Саркози готовился к избранию на второй срок, а Армения – к парламентским выборам и Ассоциации с ЕС. Но Саркози не стал президентом, и то ли Олланд не проявил интереса к его проектам, то ли инвесторы не дождались Ассоциации Армении и ЕС, но интерес французских инвесторов потух. Возможно, и потому, что изменилась геополитическая конъюнктура, в том числе, на Кавказе.

Не исключается, что причиной стало и сверхдоминирование России в энергетической сфере Армении, и Москва не позволила Армении искать новые источники энергии, тем более, построить новую АЭС. Потом Россия предоставила Армении 270 млн. долларов кредита и еще 30 млн. гранта на продление действия нынешней АЭС на 10 лет.

Примечательно, что ранее Армения подписала такой же меморандум с США, но Россия «перехватила» ядерную энергетику Армении и не позволила США завладеть ею.

Есть ли основания у нынешнего посла для заявлений о возобновлении интереса? Во Франции сменился президент, в должность вступил молодой Эммануель Макрон, который пытается повысить международную значимость Франции, и этот процесс не может обойти Кавказ, где партнером Франции почти безальтернативно является Армения.

Но разве прежние барьеры преодолены, или политической воли стало больше? А может, в результате геополитических трансформаций, санкций и спада цен на нефть снизилась сопротивляемость России, и Газпром, к примеру, может пожертвовать интересами в Армении ради более глобальных целей.

Кстати, на днях в Армению прибыл глава Газпрома Алексей Миллер, который встретился с президентом Сержем Саркисяном и премьер-министром Кареном Карапетяном. И после этого посол Миллз уточнил условия для инвестирования 8 млрд., заявив о необходимости либерализации.

Армения до сих пор страдала от санкций против России. Но возможно, положительный эффект санкций приведет к либерализации и диверсификации энергетического рынка Армении, вынудив Газпром пойти на уступки.