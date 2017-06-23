Турция подставила Россию и Казахстан?

Казахстан ни с кем не ведет переговоров об отправке своих военнослужащих в Сирию. Об этом заявило 23 июня министерство иностранных дел страны. Несколькими часами ранее министерство иностранных дел и генеральный штаб Киргизии заявили "Интерфаксу", что они не располагают информацией о возможном участии киргизских военных в операциях в Сирии.

22 июня представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал телеканалу Haberturk, что с российской стороной обсуждалась возможность размещения в зонах деэскалации в Сирии казахских и киргизских военных.

После этого председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что власти России ведут с Астаной и Бишкеком переговоры по этому вопросу. Причем, как отмечалось, имелось в виду, что два этих государства – мусульманские и являются членами ОДКБ.

За день до этого заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что «с согласия ООН» в ОДКБ будет сформирована миротворческая полиция, которая может быть размещена в зоне конфликтов.

Были ли переговоры о привлечении членов ОДКБ к сирийской операции на стороне России и Турции? Выступит ли генсек ОДКБ Юрий Хачатуров с разъяснениями по этому вопросу?

Россия пытается придать солидность военному блоку ОДКБ и использовать его в своих интересах. Но ситуация получилась конфузной: фактически, Турция озвучила информацию, о которой Россия и ОДКБ предпочитали не говорить. Шаг Турции заставил Россию признать факт переговоров, а Киргизию и Казахстан – опровергнуть свое участие.

Чего добивалась Турция, обнародовав информацию? Чтобы ОДКБ не усилил Россию в Сирии, или Турция действительно пыталась вовлечь тюркоязычные суннитские государства в будущий раздел региона?

Армения также является членом ОДКБ. И если были переговоры об участии в операции в Сирии, то, надо полагать, в них участвовала и Армения. «Мы ведем разговор с российскими коллегами о расширении формата нашего взаимодействия, и видим подобную возможность в таких областях, как гуманитарное разминирование и ряд других направлений, где народу Сирии нужна помощь Армении, армянских вооруженных сил", — сказал глава министр обороны Армении Виген Саркисян в мае.