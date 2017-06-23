Трудный этап: убийства молодых армян и азербайджанцев

После заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ 19 июня о карабахском урегулировании, практически, все международные организации внезапно выступили с заявлениями по Карабаху. Госдеп США, МИД России, ЕС, ООН и австрийское председательство ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с насилием в зоне конфликта. Они также призывают вернуться к переговорам, поскольку это единственный путь решения проблемы, а не «убийства молодых армян и азербайджанцев», как отметил представитель МИД Австрии.

Чем вызвано такое единодушие международных организаций и был ли значительный повод для заявлений? Эскалация в зоне карабахского конфликта происходит не впервые, и международные структуры не всякий раз реагируют на нее так бурно.

Аналитики полагают, что есть некие процессы или предстоящие события и изменения, которые вынудили их высказать свою позицию.

Все эти заявления объединяет и то, что ни в одном из них нет ссылок на предложения по урегулированию, в том числе, на мадридские принципы. Собственно, в своей речи 17 мая на первом заседании Парламента Армении Серж Саркисян, фактически, заявил, что на столе переговоров нет ни одного документа, и только Казанский документ еще не сдали в секретариат ОБСЕ. При этом он признал, что этот документ отклоняет Азербайджан.

Заявления международных организаций и слова Сержа Саркисяна говорят о том, что мадридские принципы также «сдали в секретариат», а значит, либо разрабатываются некие новые предложения, либо, в качестве альтернативы, все согласились, что проще временно заморозить процесс. Третий вариант – готовится некая согласованная «операция по принуждению к миру».

Для разработки новых предложений или заморозки процесса необходимо главное условие – сохранение нынешнего статус-кво, как в территориальном, так и военно-политическом смысле. И практически все международные инстанции выступают за недопущение скатывания к войне. Безусловно, может наступить какой-то момент, когда война станет выгодна одной из сторон как повод для вмешательства.

Прислушается ли Азербайджан к призывам международных организаций не скатываться к войне? И другой вопрос – как будет использован «тайм-аут», будет ли изменен формат переговоров и какие предложения будут разработаны?

Пока Азербайджан заполняет тайм-аут убийствами молодых армян, вызывая убийства молодых азербайджанцев.

В заявлениях международных инстанций сложно заметить намеки на подготовку каких-то операций или изменений. В Карабахе, например, говорят, что упоминание «де-факто властей Карабаха» в заявлении МГ ОБСЕ говорит о том, что в мире начинают признавать трехсторонний формат конфликта. А значит, вероятно подключение Карабаха к переговорам.

В Армении пока не обсуждают, кто после завершения президентского срока Сержа Саркисяна будет вести переговоры, кому будет передан неформальный мандат. Может ли передача мандата сопровождаться подключением к переговорам Арцаха, где, кстати, скоро парламент выберет суперпрезидента?

Еще одна общая «тема» заявлений – отсутствие упоминаний о предстоящих встречах президентов Армении и Азербайджана. Это может говорить о том, что этот формат также исчерпал себя, и изыскиваются новые форматы.