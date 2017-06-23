Серж Саркисян обеспокоен: что происходит

Вчера, когда в парламенте вновь был поднят вопрос, кто станет премьером в апреле 2018 года, споуксмен РПА Эдуард Шармазанов заявил, что безотносительно личности премьера в 2018 году «вы будете иметь дело с Республиканской партией, которую возглавляет Серж Саркисян».

В последнее время Шармазанов и другие функционеры от РПА периодически напоминают, что власть – это РПА и Серж Саркисян. Причем, делают это в контексте премьерства после 2018 года, параллельно генерируя идею отставки Карена Карапетяна или его подчинения Сержу Саркисяну.

Нет сомнений в том, что функционеры РПА выражают позицию самого Сержа Саркисяна.

Если появилась необходимость напоминать о власти Сержа Саркисяна, значит, планы Сержа Саркисян реализуются не так гладко. С другой стороны, заверения об однозначной отставке могли бы привести к потере контроля над системой.

Судя по всему, присутствуют оба фактора. Причем, в деле формирования новой власти Серж Саркисян в последнее время столкнулся с серьезными внешнеполитическими проблемами, как например скандал с ЕС и предложение США о 8 млрд. инвестиций, хотя он явно надеялся бесшумно довести формирование новой власти до конца.

Но два этих обстоятельства вогнали его в непростую ситуацию, поскольку они вызвали столкновение его собственных задач и государственного интереса, поставив под сомнение в том числе легитимность процесса. Видимо, именно в этом кроется причина нервозности как по поводу вопросов о премьере, так и заявлений посла ЕС.