США и Франция ломают монополию Газпрома в Армении

Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье заявил, что французские бизнесмены намерены инвестировать в энергетическую сферу Армении. «Крупные французские компании изучают армянский рынок, особенно, энергетический и транспортный. В ближайшие месяцы проекты в энергетической сфере будут обнародованы», сказал посол.

Ранее посол США в Армении Ричард Миллз выдвинул условия вложения в энергетику Армении 8 млрд. долларов. Он сказал, что у Армении должны быть энергетические коммуникации с Ираном и Грузией, и тогда американские инвесторы вложат в Армению обещанные 8 млрд.

По словам директора Центра европейских исследований ЕрГУ Артура Казиняна, такие инвестиции невозможны в условиях монополии на энергетическом рынке Армении. Он считает, что США пытаются разбить монополию Газпрома на газовом рынке.

О том, что Армения решила пойти на либерализацию электроэнергетического рынка, было заявлено несколько недель назад. Готовится даже соответствующее постановление. Если Армянские электросети лишатся «естественной» монополии, то в Армении могут появиться новые операторы, а значит, будет конкуренция и, возможно, снижение цен.

Это вполне вероятно, если учесть, что, например, Воротанским гидрокаскадом владеет американская компания. Она могла бы продавать более дешевую энергию не только близлежащим районам, но и в Иран. Как известно, себестоимость гидроэнергетики составляет примерно 7-8 драмов за Квт, а себестоимость энергии, которая производится на газовых ТЭЦ, более 35 драмов. Тариф определяется по средней стоимости, благодаря чему в Армении, при наличии АЭС, довольно дорогая электроэнергия.

То же самое касается газовой сферы. Если лишить Газпром монополии, то вполне вероятно появление новых труб и новых операторов. Кстати, монополия Газпрома оговорена мудрено: отмечается, что газ из России в Армению может поставлять только Газпром. То есть, Газпром не может вмешаться, если Армения купит газ у «третьих стран». Правда, в договоре есть также пункт, который запрещает Армении принимать решения против интересов Газпрома.

Так или иначе, энергетический тупик, в котором оказалась Армения, пытаются прорвать Франция и США путем предложения крупных инвестиций. Армения либо должна откровенно отклонить предложение, вопреки собственным интересам, либо пойти на демонополизацию рынка. Пока она вежливо отклоняет предложения.

Судя по тональности заявлений послов США и ЕС, на Западе такое поведение Армении вызывает уже нервическую реакцию. Как говорят аналитики, если действительно принято решение демонополизировать Армению, то, возможно, в какой-то момент перестанут спрашивать мнение властей Армении.

Западные чиновники ранее намекали, что нецелесообразно инвестировать в Армению, если эти деньги достаются российским госкорпорациям.