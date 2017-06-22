Сасна тсрер вызывают системный кризис

Суд над группой Сасна тсрер, которая прошлым летом захватила полк ППС Полиции в Ереване, никак не может начаться. Членов группы приводят в суд, но каждый раз происходит что-то, что мешает начать судебное расследование.

Члены группы заявляют, что не признают юрисдикцию суда проводить следствие и выносить приговор по их делу. Группа говорит, что они вне игры, вне системы, что их действия в июле прошлого года не подлежат уголовному или гражданскому суду, и это ставит судебную и властную систему в тупик.

Как суд должен отнестись к действиям граждан, которые не признают его полномочия? Полномочия не отдельных судей, а всей системы правосудия в Армении, которую многие называют несправедливой и коррумпированной, но вынуждены подчиняться, потому что суду принадлежит право применения насилия к гражданину.

Насилие к группе «Сасна тсрер» уже применено – они лишены свободы, многие были ранены, и, как оказалось, суд (а в его лице власть) утеряли рычаги давления на «обвиняемых» и не могут даже начать процесс. Тем более, что смертная казнь в Армении отменена.

«Неуважение к суду» Сасна тсрер выражают в патриотических песнях, в отказе встать, когда суд идет (зачем вставать, если не признаешь суд), кроме того, адвокаты не позволяют досматривать их вещи и др.. Но суть всех этих шагов сводится к одному – быть вне системы и против системы.

Армянская власть (впрочем, как и всякая другая) пытается применить доступные государству инструменты, а главное – право на насилие, чтобы защищать свои интересы от требований граждан. Для этого у власти есть целый инструментарий – это и выборы с заранее просчитанным результатом, и полиция с правом «закрывать» неугодных людей до решения суда, и налоги, и суд. Признание гражданином этих институтов приводит к тому, что он вынужден играть по правилам власти.

Так происходит уже много лет с выборами, когда общественные и оппозиционные силы заявляют о бессмысленности участия в выборах, но в последний момент, все же, вступают в игру, обеспечивая тем самым легитимность выборов и власти.

Так происходит с налогами и новыми «социальными выплатами», которые граждане вынуждены платить, хотя знают, что это просто способ залезть к ним в карман.

Так же происходит в суде – многие говорят о несправедливых и ангажированных приговорах, но встают перед судом (как представителем государства) и признают приговор.

Сасна тсрер, видимо, решили пойти другим путем, чтобы сломать систему. Суд будет крайне сложным для власти, если группа продолжит свой тренд. Можно, конечно, бесконечно, тянуть тяжбу, можно применять карательные методы, но если Сасна тсрер не признают юрисдикцию суда, это может вылиться в системный кризис и ступор власти.