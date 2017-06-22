Ультиматум Сержу Саркисяну

Серж Саркисян отправился в Брюссель, где сегодня примет участие в саммите Европейской народной партии. Возглавляемая Сержем Саркисяном Республиканская партия Армении является членом ЕНД, и нынешний визит происходит на фоне полемики между РПА и послом ЕС в Армении Петром Свитальским.

Призыв посла повысить доверие к ЦИК вызвал в Армении шквал обвинений, в том числе, во вмешательстве во внутренние дела. Посол в ответ заявил, что ЕС помогает Армении по ее же просьбе, и если помощь не нужна, то они не станут ее навязывать.

Теперь Серж Саркисян отправляется в Брюссель, не исключается, что едет он для того, чтобы сгладить ситуацию. Хотя, возможно, что шум до визита Саркисян вызвал специально, чтобы использовать его как козырь.

После перекрестных заявлений появились предположения, что Армения, видимо, пытается отклониться от предстоящего в ноябре подписания Рамочного соглашения о сотрудничестве с ЕС, и ищет удобный повод. Есть также мнения, что Россия, возможно, и на сей раз пытается торпедировать подписание.

Но и посол ЕС, и армянские чиновники намекали, что Россия не является препятствием, и политических барьеров нет. Что касается барьеров в самой Армении, то посол ЕС сказал, что не компетентен в этом вопросе и не вправе комментировать.

Фактически, Сержу Саркисяну намекнули, что вероятные кивания на Россию не будут приняты, как это было 3 сентября 2013 года. Сам он, наверняка, тоже понимает, что ссылки на Россию в Европе могут быть восприняты уже как оскорбление. Потому-то он решил пойти на обострение с послом.

Что касается России, то ей не о чем беспокоиться – Армения в евразийских веригах, и этим все сказано.

В то же время, очевидно, что рамочное соглашение с ЕС было для Сержа Саркисяна не более чем инструментом для продвижения проекта-2018. Вот почему он парафировал соглашение буквально до выборов, а подписание отложил до кануна апреля 2018 года. Не исключается, что теперь он пытается отложить подписание с ноября 2017 до марта 2018, ожидая поддержки со стороны ЕС непосредственно перед апрелем.

Заявление посла Свитальского о том, что если помощь не нужна, мы не станем навязывать, на деле – ультиматум Сержу Саркисяну: либо он покидает власть, либо уходит Евросоюз.

То есть, как минимум на уровне посла план Сержа Саркисяна остаться отвергается ЕС. Видимо, Саркисян попытается выяснить в Брюсселе, отвергается ли план на более высоком уровне.

А поддержка Брюсселя и других силовых центров важна для Сержа Саркисяна, хотя дело не в финансовой поддержке. Важно заверение этих центров в приверженности геополитического баланса по Арцахской проблеме, без которого Армении не удастся противостоять Казанскому плану.