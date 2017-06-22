Отставка – или..: ультиматум РПА Карену Карапетяну

Вчера правительство представляло в парламенте программу на предстоящую «пятилетку». Представитель фракции «Елк» Эдмон Марукян напрямую спросил премьера Карена Карапетяна, останется ли он на должности после апреля 2018 года, чтобы знать, с кем будут иметь дело чиновники и бизнесмены.

Премьера вопрос возмутил, но он так и не сказал, кто будет премьером и кто реализует данную программу.

Сразу же вмешался вице-спикер РПА Эдуард Шармазанов, который повторил, что это программа правительства РПА, руководителем которой является Серж Саркисян. По сути, он сказал, что «плясать» надо от Сержа Саркисяна, а не Карена Карапетяна как «отдельного силового центра». Примерно то же заявил экс-спикер Галуст Саакян, который сказал, что премьером будет Карен Карапетян, а руководить будет Серж Саркисян.

Журналисты зафиксировали, как премьер в ходе обсуждения рисовал на своей бумажке и сделал запись «Отставка, что будет после 2018». Видимо, он записывал вопросы депутатов, чтобы не забыть.

Однако в этой записи – квинтэссенция проблем системы власти в Армении и внешнеполитических задач.

Отставку премьера явно взращивают на различных уровнях, а вернее, неназначение в апреле 2018 года, в случае же, если он останется, то будет подчиняться РПА и Сержу Саркисяну. Фактически, премьера ставят перед выбором или-или.

Новая программа правительства – это новый договор о разделе и квотах, и это самый удобный повод выдвинуть премьеру ультиматум.