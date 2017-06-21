США пытаются вывести Армению из энергетического тупика

Посол США Ричард Миллз заявил, что 8 миллиардов долларов инвестиций, о которых он ранее говорил, «могут быть осуществлены тогда, когда рынок электроэнергии будет полностью свободным и будет возможен экспорт электричества из Армении в Грузию, Иран, на юг". Посол добавил, что возможность экспорта электроэнергии в Турцию также создаст реальные возможности для инвестиций.

По его словам, подобный потенциал сможет быть реализован, когда будут существовать соответствующие инфраструктуры. Посол сказал, что инвестиции могут быть направлена также на развитие возобновляемой энергетики.

Он также подчеркнул, что министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян представил 2 инвестиционных проекта: одна из программ касалась производства энергии путем переработки твердых отходов. Сейчас предложения рассматриваются американскими инвесторами.

Заявление американского посла – это мессидж о том, что США хотели бы вывести Армению из состояния блокады и регионального тупика. В такой тупик Армению загнали как Турция с Азербайджаном, так и Россия со своей экспансивной энергетической политикой и армянская олигархическая власть, которой невыгодно открытие страны.

США не раз указывали, что закрытость Армении является причиной многих бед – экономических и политических. США, открыто или латентно, выступали против региональных проектов в обход Армении, например, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. При этом, несмотря на натянутые отношения с Ираном, Вашингтон не препятствовал и наоборот, стимулировал коммуникации Армении с Ираном.

Армения интересна США и мировым державам как часть важного транзитного и стратегического региона, и в изолированном состоянии Армения – только обуза для мира.

Однако, власти Армении не только не предпринимают мер по открытию страны для иностранных инвестиций, но и зачастую препятствуют проектам, которые потенциально могут затронуть жесткий монопольно-олигархический расклад в экономике Армении и интересы российских госкомпаний.