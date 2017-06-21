Прошлое американо-армянских отношений

В свое время Друзья Армении в США не сумели осуществить верные политические маневры в отношении сферы исполнительной власти и избрали совершенно неадекватный выбор, когда Дж.Бушу потребовалась поддержка армянской общины, прежде всего, в Калифорнии – в традиционно демократическом штате.

Главной задачей армянских организаций США была разработка способов осуществления партнерства с право-консервативными и неконсервативными кругами США. Кроме того, перед ними стояла задача несколько дистанцировать деятельность армянского лобби и армянских общественных организаций. Нельзя все сосредоточить на деятельности лобби.

Ни одна из политически активных этнических общин в США уже давно так не действует. В армянских общественных кругах в США происходит обсуждение необходимости формирования «нового лобби», которое будет менее идеологизированно, и действовать не только на политической арене США, но и на международной арене.

Первые шаги в этом направлении были сделаны, например, создана «Ассоциация друзей Армении», включающая представителей молодого поколения богатейших армянских семей США, армянских профессиональных кругов, влиятельных симпатизантов из рядов американского истеблишмента.

Президент Вудро Вильсон, представлявший Демократическую партию, проводя политику борьбы с мировыми империями, попытался создать независимую объединенную Армению. Но Армения и армянская община в США всегда питали симпатии к Республиканской партии США, несмотря на известное решение Конгресса 1920 года, в составе которого преобладали республиканцы, принявшего решение об отказе в оказании помощи Армении.

Это, видимо, связано с рядом причин и интересами, которые имеет каждый народ, претендующий на участие в политическом процессе.

Нужно сказать, что нынешняя политика Республиканской администрации, оказывающей сильное давление на власти в Армении, в глобальном аспекте как никогда благоприятствует защите кардинальных интересов Армении.

Администрация США ранее преследовала в Кавказско-Каспийском регионе, практически, единственную цель – обеспечение безопасности успешной добычи и транспортировки нефти, а приоритетом данной политики была региональная стабильность. Но эти приоритеты остались в прошом.

Примечательно то что, обладая столь гигантскими военно-политическими возможностями, США так и не смогли создать в Кавказско-Каспийском регионе операционную систему геополитического управления, что, несомненно, объясняется особенностями региона. Вместе с тем, выясняется, что для осуществления полного контроля США над регионом необходимо, скорее, не существенное военное присутствие, а отсутствие российского военного присутствия.

Вместе с тем, данные политические задачи США, связанные с выводом российских военных баз из Южного Кавказа, приводят не к обеспечению стабильности, а к региональной гонке вооружений, в которой участвуют не только признанные и непризнанные государства Южного Кавказа, но сами США, Россия, Турция и Иран. При этом, «причиной» усиления внутрирегиональной конфронтации и гонки вооружений представляется Армения.

В чем же факторы и мотивы столь «антисистемного» и довольно опасного поведения Армении?

Проблема в том, что Армения находится в конфронтации не только с Азербайджаном, но и с Турцией, что делает ее положение крайне уязвимым и требует участия в мощном военно-политическом блоке – гаранте ее безопасности. США, стремясь к урегулированию турецко-армянских отношений, конечно, же, оказывают давление на Турцию, что, вроде бы, должно привести к снижению напряженности в регионе.

Отчасти эта цель достигается. Однако позитивы возможны, к сожалению, только в краткосрочной перспективе. Следуя этому сценарию, Армения станет безмолвным вассалом Турции, находясь от нее в сильной политической и экономической зависимости (в лучшем случае).

В чем же тогда смысл политики США, направленной на утверждение независимости Новых независимых государств?

Осмысливая мировые политические тенденции и стремясь активно участвовать в процессе интеграции с НАТО и Европейским сообществом, Армения убеждается, что НАТО как военно-политический блок слабеет, а создаваемые европейские вооруженные силы не будут направлены на обеспечение безопасности сопредельных регионов, особенно Кавказа.

Европейские структуры, преследуя цель конкурировать с США на международной арене, время от времени выносят не совсем адекватные политические решения, что вызывает, по меньшей мере, непонимание в Южном Кавказе.

В отличие от Грузии и Азербайджана, которые имеют гораздо меньший опыт международного политического общения за последние 200 лет, Армения имеет негативный опыт рассмотрения Армянского вопроса Западным сообществом, начиная с Берлинской конференции 1878 года до Лозанской конференции 1923 года, а также опыт раздела Армении между Россией и Турцией по Московскому договору 16 марта 1921 года.

Поэтому Армения весьма скептически относится к любым международным договорам и обязательствам, впрочем, как и Турция, и пока может надеяться только на наличие вооруженных сил.

В настоящее время в Южном Кавказе имеется военное присутствие только трех третьих держав – России, Турции и США. То есть, оказавшись в зоне отсутствия интересов Запада, Армения оказалась разделенной между Россией и Турцией, но если в пределах Турции ее национальный очаг полностью исчез, то в российском геостратегическом пространстве ей удалось осуществить националистический проект по выживанию и развитию в условиях 20 века.

На протяжении всего существования независимой Армении ее политика была последовательно направлена против интересов США. Армения всегда проводила политику, направленную против интересов НАТО. Но все это не стало для США фактором деятельности против Армении.

США ожидали развала «русской империи» на всех ее этапах и обновления Армении. Но помимо геополитических обстоятельств, Армения повисла в болоте коррупции и властной политической монополии. В этом смысле отношения США и Армении уникальны, и армяне не сумели-таки воспользоваться этим.