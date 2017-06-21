Торг между Газпромом и властями Армении состоялся

Цены на нефть снизилась с апреля на 18%, и сейчас нефть марки Брент стоит 45 долларов за бочку. С середины мая больше 15% потерял в цене природный газ.

45 долларов – это цена, которая заложена в российском бюджете. То, что было выше этой цены, поступало в два стратегических социальных фонда России, откуда платились пенсии и разные выплаты. Сейчас фонды почти пусты, и министр экономики Силуанов призвал их объединить.

Российская экономика тяжело переносит снижение цен на нефть и газ, но, видимо, тренд будет продолжаться, и России придется пойти либо на политические уступки, чтобы вернуть благосклонность мировых финансовых рынков, либо пойти ва-банк и начать «большую войну».

Но это проблемы России. Готова ли Армения поддержать Россию в ее военных и иных кампаниях? Говорили ли об этом глава Газпрома Алексей Миллер и Серж Саркисян в Ереване? И чего в обмен на лояльность, которая дорого стоит, требовала Армения? Судя по всему, не снижения цен на газ.

Согласно офциальной информации, Серж Саркисян заверил Миллера, что в этот трудный момент не станет «подставлять ножку» России и не станет требовать снижения цен на нефть и газ из России.

Правда, в 2013 году Роснефть и Газпром подписали с Арменией такие договора, что Армения просто не вправе говорить об этом без согласования с российской стороной. Но согласовать-то всегда можно – дело за ценой. И вопрос в том, что получают армянские власти взамен на отказ требовать снижения цен на топливо. Как сказал Серж Саркисян, армяно-российская экономика строится на дружбе.

Армянские власти не требуют снижения цен на газ и нефть, по крайней мере, публично, и это наводит на мысль, что они имеют от этого большие выгоды. Помимо политических выгод (поддержка России), а также налогов в бюджет (Газпром – самый крупный налогоплательщик Армении), не исключается, что представители «элиты» Армении имеют частные «квоты» в газовых доходах.

Чем выше цена, тем больше «квоты», ведь все равно, платят рядовые граждане Армении, которым ничего не стоит заплатить лишний доллар в месяц, скажем, «за обслуживание». А доллар от каждого абонента – это более 650 тыс. долларов в месяц, и эти деньги где-то оседают.

Зачем требовать снижения цен на газ, если те, кто платит, дают столько, сколько просят?

До какой точки должны снизиться цены на нефть и на газ в мире, чтобы население Армении стало задавать вопросы своим властям? Судя по отсутствию интереса политических партий и общественных организаций, даже если цены на нефть и газ обнулятся, в Армении будут исправно платить Газпрому и Роснефти.