Намек Сержа Саркисяна Путину

Сегодня Серж Саркисян созвал совещание по вопросу армяно-российских отношений. Ранее были обсуждены отношения с Китаем, Ираном и рядом других стран.

В ходе совещания, в работе которого участвовал и недавно назначенный посол Армении в России Вардан Тоганян, Серж Саркисян заявил, что отношения двух стран строятся на дружественных отношениях. Обычно экономическое сотрудничество приводит к дружественным отношениям, а у нас все наоборот – отношения укрепляют экономику, сказал Серж Саркисян.

Под этим сакраментальным заявлением, пожалуй, вся суть армяно-российских отношений. Серж Саркисян, фактически, намекает, что в экономическом смысле интересы России и Армении совмещаются только потому, что между нами «дружественные отношения». Без таких отношений, возможно, не было бы никакой армяно-российской экономики. А «дружественные» отношения Армении и России – категория не совсем экономическая и политическая. Скорее, это вакуум, который сегодня заполняют некие «дружественные обязательства».

Слова Сержа Саркисяна можно понять и как намек Путину: если Россия вознамерится изменить благосклонное отношение к Армении, то не будет никакой экономики и прочего. Серж Саркисян дипломатично констатирует, что пока такие отношения сохраняются, но, возможно, он видит какие-то угрозы.

В армяно-российских отношениях публике видна только вершина айсберга, и что творится под водой, мало кому известно. Мы не знаем ни о механике принятия совместных решений, ни о том, каким образом оказывается давление (а оно, безусловно, присутствует), не знаем, чем жертвует Армения, на каком «языке» разговаривают Путин и Саркисян и какие у них личные отношения.

Мы видим только то, что хотят показать политики. Саркисян напоминает, что российско-армянская экономика держится на «дружественных отношениях», то есть, на «воздушной подушке», которая легко может лопнуть.

Кстати, сегодня в ходе визита в Москву президент Киргизии Атамбаев добился, что Москва простила Киргизии 240 млн. долларов долга.