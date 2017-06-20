Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс «умерла»

Азербайджанские СМИ с сожалением сообщают, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс вновь откладывается. В апреле высокие турецкие чиновники рапортовали, что дорогу запустят уже в июне, а сейчас говорится, что только в июле будет решено, смогут ли дорогу запустить до конца года.

Отмечается, что Азербайджан и Грузия уже завершили работу, проблемы в Турции.

Почему Турция тянет с запуском дороги, которая обходит Армению? Именно из-за этого, как говорят эксперты, западные фонды и страны не поддерживали проект дороги, которая строится уже много лет.

Региональные эксперты пытаются выяснить, на самом ли деле проект обходит Армению. Дело в том, что Армения связана с Грузией железной дорогой, и Грузия, фактически, по требованию Азербайджана, должна будет принять специальный запрет для Армении.

Чисто технически это довольно сложный вопрос: Грузия должна пойти на открытую конфронтацию с Арменией и ее партнерами, заявив, что не позволяет армянским пользоваться частью дороги Баку-Карс на территории Грузии. А это уже пахнет международным скандалом. Тем более, что Армянские железные дороги переданы в концессионное управление Российским железным дорогам. То есть, Турция и Азербайджан должны запретить РЖД пользоваться «своей» дорогой.

Возможно, из-за этого казуса Турция и откладывает ввод в эксплуатацию дороги. Очевидно, что как только ее запустят, Армения (РЖД) может тихо-молча отправить свои грузы по ней. Это то, чего так не хотели Турция и Азербайджан. А если запретить Армении это делать, то Грузия может потерять имидж свободного логистического рынка и коридора.

Возможно, есть и много других причин для того, чтобы дорога Баку-Тбилиси-Карс не работала. Это может быть связано и с незаинтересованностью каких-то стран в налаживании связей между Россией и Турцией, и позицией Ирана, и западных стран, которые хотели бы в Южном Кавказе не новых разделительных линий, а открытия региона.

Так или иначе, прогнозы экспертов о том, что проект БТК изначально был мертворожденным, становятся реальностью. Особенно, на фоне уже существующих, но закрытых дорог через Армению – Гюмри-Карс и Джульфа-Нахиджеван-Ереван.

Больше всего денег в мертворожденный проект вложил Азербайджан, который даже кредитовал строительство в Грузии. Соответственно, Азербайджан и потерял больше всех. Тем более, что так до сих пор и не достроена железная дорога Решт-Астара между Азербайджаном и Ираном.