Ход «арабским конем»: что было в послании Сержа Саркисяна эмиру Катара

18 июня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян побывал с краткосрочным визитом в Катаре, встретился со своим коллегой и передал ему послание Сержа Саркисяна.

Визит Налбандяна выглядит примечательно на фоне не столько катарского кризиса, в котором Армении вряд ли уделена роль, сколько совершенного пару недель назад визита Сержа Саркисяна в Катар, куда он приехал буквально в канун демарша ряда других арабских стран против Дохи.

Кроме того, визит Налбандяна происходит на фоне обострения на арцахско-азербайджанской границе в результате провокаций Баку, когда в результате обстрела из гранатомета погибли трое армянских военнослужащих, а на следующий день был убит еще один солдат, уже на северном направлении.

Связан ли визит Налбандяна с эскалацией? Да, если Катар связан с политикой Азербайджана. Хотя не исключается, что визит планировался заранее.

В качестве «дополнительного фона» можно отметить и турецко-зербайджанские учения в Нахиджеване и начавшиеся сегодня широкомасштабные учения в Азербайджане.

Какой мессидж Серж Саркисян направил эмиру Катара?

Доха, несмотря на кризис, продолжает оставаться одной из влиятельных в арабском и исламском мире столиц. Примечательно, что Турция однозначно встала на сторону Катара и заявила о намерении усилить свою базу в этой стране. Может, Доха взяла на себя в обмен на это какие-то обязательства по Кавказу, в частности, по Армении и Арцаху?

Вашингтон довольно сдержанно отнесся к катарскому кризису, призвав возобновить диалог. Россия же приняла в Москве министра ИД Катара и заявила, что не станет принципиально вмешиваться в кризис.

Интересно, что Серж Саркисян побывал в Катаре, когда в Пекине собрались главы трех десятков государств, чтобы обсудить Великий шелковый путь. В Пекине присутствовал весь евразийский «бомонд», за исключением Сержа Саркисяна.

Пару дней назад Серж Саркисян созвал совещание по вопросу отношений с Китаем, словно демонстративно отделяя Армению от евразийского «ареала».

Не исключается, что России и Катару не удалось договориться, потому Москва и заявила о невмешательстве. И на этом фоне контакты Доха-Ереван выглядят симптоматично.

В официальном сообщении о визите Налбандяна говорится, что обсуждался ход выполнения достигнутых в ходе визита Сержа Саркисяна договоренностей. Обсуждалось ли в ходе визита некое нарушение этих договоренностей? И в какой мере это касалось ситуации в зоне карабахского конфликта? Будут ли откорректированы эти договоренности?