Грузия хочет царя: громкое заявление Илии Второго

Грузия – древнейшая монархия, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II во время воскресной проповеди.

«Грузия – древнейшая страна, с древнейшей культурой. Может, нам подумать о том, кем мы были в прошлом, кто есть сегодня и кем будем завтра. Может подумать о том, что Грузия – древнейшая монархия. По милости Божьей, нами правил царь. Сегодня часты случаи в мире, когда зовется монархом, царствует, однако не управляет. Это называется конституционная монархия, и она вносит спокойствие в страну. Это, разумеется, не произойдет ни сегодня, ни завтра, однако мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее», - заявил Святейший. Он выразил надежду, что грузинский народ найдет пути к миру.

Не случайно в Грузии заговорили о восстановлении монархии именно сейчас, когда страна бесповоротно заявила о полном отрыве от российской империи. Дело в том, что в начале 19 века именно Россия, фактически, упразднила царство в Грузии, присоединив ее к империи.

Как сообщает, в 1800 году в Закавказье существовало два грузинских царства — Картли-Кахетинское в Восточной Грузии и Имеретинское в Западной Грузии. В 1801 году указом Павла I от 18 января Российская империя аннексировала Восточную Грузию. В 1810 году была аннексирована и Западная Грузия. Правившие в этих царствах различные ветви Дома Багратионов оказались лишёнными своих престолов, хотя формального отречения от прав на них никогда не было.

Император Александр III включает в свой полный титул титул Царя Грузинского (1881—1894). Этот же титул носил и его преемник Николай II (1894—1917).

Фактически, Илья Второй призывает восстановить Грузинское государство после двух веков российской колонизации. Но не случайно это происходит именно сейчас, когда в Грузии налицо кризис доверия к суверенной власти. Он обусловлен как борьбой различных группировок за власть, в том числе, инспирированных извне, так и отсутствием непререкаемого доверия к политикам в самой Грузии.

Царствование порой расценивается как дань ретро-моде и традиции, однако на деле цари даже в демократических европейских государствах обладают самым мощным инструментом – они жалуют дворянские титулы, а вместе с ними – право на владение землей и недрами. Кроме того, монархи считаются властью с непререкаемой «справедливостью», и суд в монархиях вершится от их имени.

В республиках без монархической власти власть осуществляет правительство. Однако, многие правительства не пользуются доверием обществ, а значит, под сомнением оказывается и предоставляемые ими права. В государствах, где право собственности не защищено, это становится причиной революций, заговоров и передела собственности.

Грузия долго думала, как избежать внутриполитических распрей и несуверенных векторов. Буквально на днях парламент Грузии объявил мораторий на передачу сельхозугодий иностранным гражданам. Парламент счел, что нынешние решения власти о передаче земель не гражданам Грузии могут стать угрозой нацбезопасности.

Илья Второй предлагает вернуть царское право, которое передается по наследству и не подлежит сомнению. Так же, как во многих монархиях Европы.