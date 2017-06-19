В основу программы правительства заложена безопасность

Правительство одобрило и направило в парламент программу устойчивого развития Армении на 2017-22 гг., которая предполагает широкомасштабные реформы.

Как сообщил на своей страничке в Фейсбук премьер-министр Карен Карапетян, в программе указаны импертативы и видение правительства в сфере внешней политики и безопасности – углубляющаяся связь свободных и независимых Армении и Арцаха и безопасность Армении как залог экономического развития.

Парламент на этой неделе рассмотрит программу, и нет сомнений, что парламентское большинство в лице РПА одобрит ее. Пока детали не известны, однако, заявление премьер-министра о том, что в качестве залога экономического развития рассматривается безопасность, говорят о готовящемся изменении структуры армянской экономики, точнее, ее адаптации под новую Конституцию.

О концепции «нации-армии» Серж Саркисян заявил еще в конце прошлого года, и в этом направлении уже предприняты определенные шаги. Например, создан Фонд социальной помощи военнослужащим, в который каждый работающий гражданин Армении вносит как минимум 1 тыс. драмов в месяц. Сейчас обсуждается еще две инициативы министерства обороны, согласно которым может быть, фактически, введен институт контрактной службы на передовой в обмен на социальные и иные гарантии, а также возможность для студентов проходить воинское обучение и служить на офицерских постах - с кредитованием. Это предполагает довольно большие финансовые вложения.

Говорится также о намерении развивать военную промышленность и об объединении ряда предприятий ВПК. Правительство будет также выделять средства на развитие связей высоких технологий с ВПК.

Для воюющей страны это, безусловно, необходимость, но следует констатировать, что структура экономики Армении, фактически, изменится и будет поставлена на военные рельсы. Это предполагает иное управление финансами и иной механизм принятия решений.

Согласно Конституции, решения о распределении средств и экономическом планировании принимает правительство, однако, концепция «нации-армии» предполагает и иные механизмы сдерживания и контроля. Газета Грапарак на прошлой неделе опубликовала материал о том, что готовится новый закон о Совете национальной безопасности, который, согласно Конституции, будет уже не только консультативным органом, но и принимающим решения.

Если Совет получит широкие полномочия, то в условиях «нации-армии» он может стать своеобразным параллельным правительством, а может, даже более уполномоченным органом, чем правительство. Тем более, что пока не определено, кто по должности должен быть председателем Совета безопасности. Возможно, им станет частное лицо, без должности.

Не исключается, что Серж Саркисян готовит должность председателя Совета безопасности для себя. Это позволит ему в условиях программы правительства, которая строится на безопасности, оказывать влияние и на экономическое развитие, и на распределение, и на расходы.