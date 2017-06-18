Многовариантность в политическом планировании

Многовариантность – довольно сложная и многогранная работа, и нынешние военные и политические стратегии невозможны без разработок различных вариантов, которые имеют не меньшее значение, чем общая, генеральная идея.

Нынешние международные условия, когда стратегии сами по себе стали весьма сомнительными, возникли факторы, которые привели к дефициту стратегий и отсутствию стратегий как таковых. В связи с этим было бы не совсем серьезным рассматривать стратегии мировых центров силы в отношении Южного Кавказа как детерминированные и долгосрочные концепты.

Следует принять во внимание, что Южный Кавказ вовсе не отличается доминированием тех или иных держав и альянсов и по-прежнему представляет собой регион, где все еще отсутствует стационарность внешнеполитических влияний и воздействий. Вместе с тем, Южный Кавказ, несомненно, является элементом системности в международной политике, и его роль и место отражают достаточно устойчивые интересы внешних игроков.

Такое двусмысленное положение региона обусловливает применение вариантов в планировании стратегических задач. Это означает не что иное, как вполне допустимую коррекцию планов, уже в период тех или иных экстремальных событий, прежде всего, с наступлением военного периода или войны.

Ведущие державы сейчас достаточно близки к оценке и в части интересов по проблемам возможности войны или военных действий, и кризисных событий. Хотя полного совпадения взглядов и интересов в данном случае нет. Принципиальность сочетается со спекулятивностью, и в этом во многом заключается стиль и «образ» политики ведущих держав.

Данные пространные рассуждения связанны с желанием обратить внимание на то, что позиции и цели международного сообщества и, прежде всего, ведущих держав могут измениться по мере нарастания угроз и начала военного периода, а затем и военных действий.

Само по себе возникновение военного периода, то есть начальной стадии непосредственной подготовки к военным действиям, создадут такие ситуации, которые приведут к пересмотру вариантов стратегий.

События в Сирии стали просто классикой поочередного применения внешних игроков, сценариев, в зависимости от уже достигнутых обстоятельств. Сейчас становится понятным, что США с самого начала данных событий не имели сколько-нибудь определенно разработанного плана действий. Сейчас, план имеет место, и он реализуется, но, очевидно, предстоит еще не раз изменить намерения и действия.

Можно допустить, что военный период уже начался, и он может перерасти или не привести к военным действиям. Поэтому именно сейчас необходимо внимательнее рассматривать позиции ведущих держав, так как в регионе традиционно большое значение придается позициям и интересам внешних заинтересованных сторон.

Их позиции и интересы все еще поддаются пониманию и даже определенному расчету, имея в виду параметры времени, присутствия и реакции. Но очень быстро эти расчеты и понимание могут стать устаревшими и неадекватными.

Вполне допустимо, что США и Россия станут более заинтересованными в нарастании угроз и возникновении военных действий, конечно, по различным причинам. Пожалуй, только Франция и представляемая ею Европа будут по-прежнему не заинтересованы в военных действиях, при любом сценарии.

Конечно, при этом, практически, все будет зависеть от способности ведущих держав предотвратить или остановить начинающуюся эскалацию. Пока что ни США, ни Россия, ни международное сообщество, в целом, не сделали ни единого шага для ограничения военной эскалации и угроз войны.

Не следует ли из этого, что два мировых центра силы и многие другие заинтересованные стороны вполне допускают войну как способ развязки тупиковой геополитической ситуации, которая сложилась в отношении Южного Кавказа?

Возникает вопрос, какая сторона конфликта все еще находится в более благоприятной ситуации - Армения или Азербайджан, с точки зрения военных действий, естественно, с учетом присутствия или отсутствия в регионе тех или иных игроков, способствующих развертыванию интересов или ограничивающих степень свободы Турции.

Вполне понятно, что именно это и становится решающим фактором в сценарии, когда война приобретет масштабный характер. И отсюда, как продолжение рассуждений, вытекает, какая сторона конфликта более заинтересована в применении перманентных военных действий? И - как довольно второстепенная задача на фоне данных сценариев - кому в большей мере необходима Минская группа как формат переговоров?

Политическое руководство Азербайджана может сколько угодно намекать или заявлять о тщетности деятельности Минской группы. Принимать во внимание данные заявления в Армении могут только очень ограниченные «образованцы», весьма далекие от аналитического опыта и подлинного интеллекта.

Глобализация - это способ мирового влияния и противления различным экспансионистским силам. Отказ США от политики глобализации означал бы отказ от внешней политики. Примером тому может служить внешняя политика ведущих европейских государств, которые отказались от глобальной политики и заняты почти исключительно европейской и отчасти региональной политикой.

Китай, несмотря на множество внешнеполитических и внешнеэкономических амбиций, так и не сумел перейти черту и занять место в мировой глобализации. Попытки России распространить свою политику на внешний мир представляются смешными. Исламские государства выглядят неадекватными в мировой политике. Многие страны и эксперты совершают ошибку, заявляя то, что значение и роль США в мировой политике снизилась катастрофически. Проблема в том, что роль США в мировой политике повысилась.

Д.Трамп неоднократно заявлял, что США завершают политику глобализации, в том числе в таких направлениях, как Ближний Восток, Дальний Восток и Латинская Америка. Его в этом поспешила подержать новая премьер-министр Великобритании Т.Мэй.

Конечно, в США можно встретить немало экспертов, которые стремятся к свертыванию глобализации. Подобные оценки неоднократно можно услышать по поводу НАТО в ведущих тинк-тэнках США. Причем, чем сильнее намерения ограничить глобализацию, тем ожесточеннее данная политика.

Россия успешно прошла период полной дефляции своего национального глобализма и встала перед этапом прощания с глобальной политикой. Такая Россия не нуждается в партнерах и тем более в политиках. Для России очень важно расставание с партнерами, и это она пытается сделать осторожно и уверенно.

США вышли на новый этап своего развития, когда происходит переоценка новых партнеров и союзников. Происходит пересмотр новых партнеров, приобретение новых факторов влияния.

Борьба с глобализацией использовалась различными государствами как метод борьбы с США или борьбы с политикой США. Но на самом деле происходила борьба со своим маргинальным положением.

Сейчас хорошо бы вспомнить национального героя нашего народа Леонида Азгалдяна и заново осмыслить его слова, сказанные в трудные дни в Шаумянском районе: «Высшее достижение политики – убедить противника действовать по навязанным тобой планам и сценариям»; «Стратегия - это способ дезинформации»; «Интеллект нации, готовой к войне, способен выполнить любую политическую и социальную задачу».