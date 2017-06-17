Воюющий Карабах и турецкий Нахиджеван как отражение поисков “русской идеи” в Закавказье

Как быть с Арменией? Наверняка этим вопросом задается всякий профильный высокопоставленный российский чиновник, когда подходит к карте Закавказья. Иосиф Сталин выражался более определенно: “не нравится мне эта часть государственной границы”. Теперь панорама региона совершенно иная и существенно отошла даже от сталинского “не нравится”. Тем не менее, в отношении Армении Россия, казалось, не должна испытывать беспокойства.

Перечислим факторы российской уверенности в Армении: огромная 102-я база ВС РФ в Гюмри с размещением авиации на аэродромах в Гюмри и Ереване, высокотехнологичная система совместной с армянами ПВО, формирующаяся оперативная российско-армянская объединенная войсковая группировка, охраняющие армянскую госграницу отряды Армянского управления ФСБ РФ, контрольно-пропускные транспортные пункты того же подчинения, масштабное присутствие русского, прежде всего, энергетического монополистического капитала в экономике страны, зависящие от колебаний рубля котировки местной валюты – драма, обязывающее членство Армении в ОДКБ и ЕАЭС, возможность свободного передвижения граждан между двумя странами, обоюдно лояльная риторика на официальном уровне. И наконец, сравнительно устойчивая система государственного управления, основанная на зачаточном политическом сознании населения.

Внушительный список. Сравним параметры независимой Республики Армении 2017г. с 1956 годом, когда в Советской Армении были еще расквартированы части 89 армянской национальной дивизии Советской Армии. Есть всего несколько различий – большая независимость национального репрессивного аппарата, отсутствие института прямого назначения первого лица республики из Москвы, относительная диверсификация внешней торговли, наличие дипломатической службы и непосредственное членство в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

Отличающие от СССР факторы, однако, вполне компенсированы средствами экономическим влияния – в первую очередь поставками российского природного газа (Серж Саргсян [1]), а также эксплуатацией фактора внешней военной угрозы со стороны Баку и Анкары (Дмитрий Киселев [2]). В отношении армянской независимой государственности, таким образом, уместно употребление такой формулировки, как “действительная и формальная максимальная интеграция”. Большее невозможно. Следующей ступенью было бы распространение на республику уже всей полноты государственной юрисдикции Москвы.

Что же в таком случае беспокоит Москву? С какой целью в аэропорту “Звартноц” приземлялись друг за другом интеллектуально-пропагандистские десанты и высокопоставленные российские чиновники? Всеобщие выборы 2017г., судя по заявкам номинально оппозиционных сил, не предполагали изменения существующих позиций ни в области внутренней политики, увязшей в трясине феодального наследования власти, ни во внешней – сформулированной только общими чертами. Рискнем предположить, что предвыборный период был для Москвы не столько поводом для оказания влияния, сколько удобным моментом для легальной рекогносцировки на реальном политическом ландшафте.

Здесь-то и можно нащупать коренную причину русской обеспокоенности. Важная часть армянской верхушки не может не видеть императива модернизации страны – государства и общества, с целью преодоления экономической и технологической отсталости. В отличие от имперской и большевистской экспансии XIX и XX веков, в обоих случаях имевшей в своей основе идею модернизации, сейчас в идейном плане России предложить нечего на протяжении всего своего периметра. Даже если предположить наличие материальной базы для этого. Достаточно упомянуть проблемы с украинской и белорусской родней, возникшие при имплементации интегрирующей идеи Русского мира.

Единственным направлением, относительно которого можно говорить о максимальной определенности в политике, является Арктика. Определенность проявляется в идее простого расширения на безлюдных просторах ледяных торосов. Отсюда строго на юг пролегает направление уже максимальной неопределенности – Кавказ, включающий и современную Армению.

Примечательно, что в Закавказье и на Ближнем Востоке расплывчаты не только методики, но и собственно стратегические цели России (Станислав Тарасов [3]). Незавидное фактическое положение Армении максимально выявляет, выразимся осторожно, затянувшийся на четверть века процесс идейных исканий русского государства после освобождения от вериг инородной периферии. В 2008 была предпринята попытка путем армейской операции сменить прозападный режим грузин. Запад, в отличие от Великобритании 1921 года, защитил правительство Тбилиси и прочертил границу русской мощи к югу от Главного Кавказского хребта по Ингури-Хида-Коз-Цхинвал-Тохта. В результате, однако, в обмен на абхазо-осетинский бакшиш от Запада была проиграна сама Грузия.

Тупиковая ситуация сложилась также в другом углу Закавказья. Пока на западе Прикаспия есть нефть и газ, у Баку к России, по существу, одна и та дежурная челобитная – подконтрольный армянам Арцах. Параллельно на Апшероне с усердием разрабатывают международные логистические проекты, что вынуждает Москву к поиску дополнительных к Карабаху тем разговора с Баку. Иначе, более чем 100-летний русский проект по учреждению “Азербайджана” в Западном Прикаспии повисает на единственном и, как ни прискорбно для Москвы, армянском волоске.

Прискорбие обусловлено тем, что Россия сама висит на том же волоске, но уже относительно Закавказья как целого. Заметим, не только там. Желание представить Закавказье как глубокий русский тыл в большой ближневосточной игре “за Араксом” - не более чем дань иллюзии. Более приближена к действительности, на наш взгляд, перспектива в результате нефундированной активности оказаться в ситуации “ни тыла, ни фронта”, причем уже на стратегической глубине юга России.

На фоне тройной – “азербайджанской”, закавказской, следом и северокавказской зависимости от Армении вполне логичным выглядит всплеск локальной военной напряженности на границах Карабаха, призванный актуализировать как армянскую “уздечку”, так и роль “возницы”. Однако в такой игре важен скрупулезный расчет с опорой на достоверные сведения об умонастроениях людей. Вспышка в апреле 2016 года и последующий период на границах Карабаха привела к неожиданно обвальному снижению российской политической кредитоспособности в Армении, беспрецедентному со времен Москвы/Карса 1921 года (заключения Московского и Карского договоров - ред.).

Руководство достаточно управляемой посредством мягкой силы Армении впервые артикулировало цель достижения геополитической нейтральности к России (Серж Саргсян [4]). Одновременно, власти никак не препятствовали антироссийскому перелому в массовом сознании. При этом Москва, наряду с репутационными потерями в Армении, не имела сколь-нибудь значимых дивидендов на противной стороне. Непросчитанный ею заранее ущерб для совокупного по региону реноме от апрельской авантюры свидетельствует о явной пробуксовке российской политики.

Столь же непредсказуема перспектива российского вмешательства в Сирии. В обмен на существенные уступки со своей стороны, Москва в качестве противовеса региональной гегемонии США пытается использовать Турцию. Между тем, средиземноморские базы и опорные зоны имели бы смысл только в том случае, если граничили с севера с союзной России анатолийской Арменией. Поскольку такой Армении усилиями официального Петербурга и затем Москвы на политической карте нет, бенефициаром каждого русского геополитического начинания в регионе будет Турция.

Таковы отдаленные политические последствия сговора Москвы/Карса в приложении к неизменным географическим координатам. Еревану придется считаться с перспективой поддержанного Россией усиления Турции, уточняя свои отношения как с Анкарой, так и с НАТО. Не исключена ситуация, когда турки и русские окажутся одинаково близки армянам. Москва рискует оказаться со временем в роли 5-го колеса в телеге турецкой политики, причем не только на берегах Армянского залива в районе Александретта-Латакия, но и в районе юга современной Армении - в протекторате Нахиджеван, на территории которого недвусмысленно столбит плацдарм вторая по численности натовская армия.

При описании региональной роли Армении невозможно не заметить, что эта страна - та основная сила, что способна если не предотвратить, то замедлить экспансию Турции через некогда русское Закавказье на по-прежнему русский Кавказ. Другие две двери отворены настежь: Батум давно открыт всем ветрам, а железная дорога Карс-Тбилиси-Баку сдается в эксплуатацию. Уповать на то, что Турция не выйдет за рамки русско-турецкого джентльменского соглашения “Сирия в обмен на Кавказ”, было бы слишком самонадеянно.

Однако без оборонных и экономических возможностей пояса Ардаган-Карс-Арарат, отторгнутого турками при помощи Москвы, Армении трудно будет осуществлять эффективное взаимодействие в рамках вероятных армяно-русских расширенных обязательств. Помимо этого, необходимо осознавать, что с распадом СССР в 1991 году фактически изменился status quo, утратил силу советский союзный статус протектората Нахичевань – области, отторгнутой от Армении в 1920 году в результате уже слаженного с турецким российского вторжения. Протяженность армяно-турецкой фактической границы удвоилась по сравнению с 1921 годом, что создало для Еревана гигантские сложности в области безопасности. Вопрос Нахиджевана из-за турецкой военной активности переходит для армян в разряд абсолютно насущных, никак не уступающих по значению карабахскому.

Сохранение стратегии Москвы/Карса в вопросе союза с Турцией за счет интересов Армении практически не оставит возможностей для реальной русской ориентации в традиционном ее смысле. Это обстоятельство, тем не менее, не означает невозможности поиска путей взаимовыгодного сотрудничества. Более того, в свете происходящих региональных трансформаций такой поиск жизненно необходим. (Нора Тер-Григорян [6]). Вопрос статуса Нахиджевана является здесь ключевым. Статус 1991 года, ставший механической, ничем не оправданной репликой статуса 1921 года, должен быть по крайней мере оспорен Арменией.

Ситуация осложняется тем, что с точки зрения армянских интересов, неблагоприятна и западная, в частности, инициатива США на Ближнем Востоке. Колебания между доктриной хаоса по Хиллари Клинтон и предполагаемой линией Трампа тяжело сказываются на судьбах людей в регионе (R.Worthmay NYT [7]). Как можем убедиться на примере катастрофы сирийской общины, суммарный вектор мировой конъюнктуры направлен отнюдь не в сторону чаяний армян. Введенная недавно в публичное обращение оценка нынешней ситуации как существенно лучшей, чем была в 1918-1920 годах, плохо сопрягается с действительностью. Если руководствоваться принципом относительного подобия, можно разве что говорить о предвещавшем беду рубеже 1900-1910-х годов, а ООН и ОБСЕ в качестве гарантов оптимизма можно мысленно заменить на “крестную” Второй Мировой – Лигу Наций.

Более чем очевидна необходимость гибкой политики по всем региональным азимутам. С неизбежностью потребуется преодолеть тяжелый “цюрихский синдром”. Возможно, созрел момент для перехода от пассивного обозначения нейтральной позиции к активной эксплуатации нейтралитета. В отличие от всевозможных “ориентаций” такая политика чрезвычайно затратна как в интеллектуальном, так и материальном плане. Требует уточнения и концепция взаимоотношения армии и общества. Только так, как нам представляется, возможно продвижение вперед посредством лавирования против упомянутого вектора. Новая, парламентская система госуправления формально имеет максимальный ресурс сопротивления внешним воздействиям, в особенности – “мягким”. Каковы ее содержательные качества, можно будут увидеть уже в самое ближайшее время. Суровые последствия четвертьвековой спячки армянского политикума не оставят ни малейшего шанса для имитаций, и пенять тогда будет не на кого.

[6]Норат Тер-Григорян