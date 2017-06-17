Определить направления ответного удара

16 июня, как сообщает Армия обороны Арцаха, противник обстрелял из гранатометов позиции на центральном направлении линии соприкосновения. Погибли трое армянских военнослужащих. Еще один получил смертельное ранение утром 17 июня, уже на северном направлении. 4 погибших за 2 дня.

Эти сообщения по трагическому стечению обстоятельств совпали с визитом в Степанакерт представителей армянских партий, которые вознамерились провести там Третий партийный форум. По инициативе РПА он уже в третий раз проводится в Степанакерте.

Принимают в нем участие около 2 десятков партий из Армении и Арцаха. Казалось бы, что могут сделать армянские партии для обеспечения устойчивой безопасности? На первый взгляд, ничего, ибо это дело армии, ее модернизации и оснащения.

Но происходящее на границе и провокации Азербайджана – это дело политическое. Решения об убийстве армян Баку принимает не сиюминутно, а в соответствии с выработанной политикой, которую Баку проводит даже, пребывая в тупике после Апрельской войны. А точнее, человекоубийство стало единственным уделом Баку после войны.

Азербайджанские провокации получают адекватный ответ, так будет и на сей раз, и армия выполнит свою задачу. Но очевидно, что военный ответ не удержит Баку от человекоубийства, тем более, что жизнь собственных солдат ничего не значит для Алиева. Он готов потерять вместо одного армянского солдата десять, поскольку тем самым решает политические задачи.

Аркадий Тер-Тадевосян – Командос - в интервью Lragir.am сказал, что армянская сторона планирует удары по стратегическим объектам Азербайджана в случае широкомасштабного нападения. По его словам, после этих ударов в Азербайджане и камня на камне не останется.

Но Азербайджан не собирается проводить полномасштабное наступление и намерен продолжать политику человекоубийства. Поэтому армянской стороне следует прежде нанести удары по политическим целям.

Зачем армянские партии собрались в Степанакерте, и вообще, что они сделали за прошедшие два десятилетия? Какова их концепция решения Карабахского конфликта, чем она отличается от нынешней политики, которая и завела дело в тупик?

И власть, и оппозиция за эти годы разве что паразитировали на карабахской проблеме. Даже после Апрельской войны армянский политический класс не выдвинул концептуальных предложений. За исключением Армянского национального конгресса, безотносительно содержания его повестки.

Зачем сейчас надо было собираться в Степанакерте? Ну, сфотографировались, сделали пару постов. От Армении ждут ассиметричных политических ответов, а они включают в себя серьезные разработки по Арцахской проблеме и внешней политике Армении, выработку внутриполитического дискурса.

Только так Армения может достичь такого политического превосходства в отношении Азербайджана, которое позволит наносить уже прицельные удары. Возможно, тогда Алиев вынужден будет отказаться от политики человекоубийства.