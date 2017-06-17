Азербайджан идет ва-банк

Азербайджан официально признал убийство армянских военнослужащих. В отличие от прежних информаций, где отмечалось, что азербайджанские силы предприняли «меры в ответ на провокации армянской стороны», на сей раз в сообщении минобороны Азербайджана нет никаких оправданий. Фактически, открыто говорится о том, что Азербайджан намеренно «уничтожил пять армянских солдат».

Пресс-секретарь президента Арцаха утверждает, что это ответ Азербайджана на адресное заявление Минской группы ОБСЕ. Но это не просто ответ, а вызов и шантаж.

Сейчас Азербайджан будет нагнетать обстановку, чтобы добиться главной цели – санкций со стороны Минской группы и, возможно, отказа от переговоров в формате МГ ОБСЕ. Азербайджан может пойти на такой шаг либо в полном отчаянии, либо в случае наличия гарантий одной из стран, например, России, по переводу переговоров в другой формат.

Азербайджан сделал все, чтобы единственным офисом ОБСЕ на Южном Кавказе стал офис в Степанакерте. После закрытия офиса ОБСЕ в Ереване Баку усиленно проводит политику по провоцированию Минской группы ОБСЕ на резкие шаги - с вероятной целью отказа от ее услуг.

Международное сообщество в лице Минской группы сделало недавно адресное заявление, фактически обвинив Азербайджан в нарушении международного соглашения о перемирии. Кроме того, Европарламент и Госдеп США приняли заявления и резолюции о нарушении прав человека в Азербайджане. Буквально вчера Европарламент призвал Азербайджан обеспечить права похищенного в Грузии журналиста Афгана Мухтарлы. Агентство Мудис в свою очередь объявило о том, что еще 4 банка Азербайджана находятся на грани дефолта. А европейские суды грозятся позволить кредиторам обанкротившегося Межбанка арестовать имущество банка в своих странах.

Весь этот комплекс мер давления привел, видимо, к тому, что Азербайджан решил броситься в другую сторону. На днях состоялись очередные азербайджано-турецко-грузинские и азербайджано-грузинские учения. Кроме того, Россия аккуратно поставляет Азербайджану договорные вооружения и не особо охотно поддерживает размещение в Карабахе механизмов сдерживания.

Что может произойти, если Азербайджан заявит о выходе из переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ? Могут ли сопредседатели этой группы, в частности, Франция и США предпринять некие шаги по обузданию Азербайджана? И может ли среди таких шагов быть признание независимости Арцаха?