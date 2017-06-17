Турецко-израильские отношения, к которым в первый период возникновения конфликта было привлечено много внимания, в настоящее время считаются незначительными для интересов США. Так или иначе, возникают определенные попытки друзей Израиля в США заострить внимание по этому поводу, но, видимо, Израиль сам вскоре будет не заинтересован в акцентировании на этой теме, так как пришло понимание, что отношения с Турцией пришли к определенному уровню партнерства-враждебности, которые станут стационарными.

Сотрудничество между Израилем и Турцией продолжается в сфере обороны и поставок вооружений, разведывательных служб, но Турция не собирается отказываться от попыток усиления своего влияния на Ближнем Востоке, в связи с чем улучшение отношений с Израилем, тем более в демонстративном аспекте, не входит в его планы.

Для Израиля в настоящее время гораздо важнее установление отношений с арабскими государствами, чем тратить усилия на нормализацию отношений с Турцией, так как отношения с арабами сделают претензии Турции бессмысленными.

Нынешняя администрация США, практически, игнорирует проблему турецко-израильских отношений и не предпринимает никаких шагов в этом направлении, кроме формальных заявлений. При этом, и Демократическая, и Республиканская фракции в Конгрессе считают, что излишнее акцентирование на этой теме только ухудшит турецко-израильские отношения (в какой-то мере проекцию с данной проблемы можно провести на турецко-армянские отношения, когда США не проявляют, практически, никакого интереса к этой проблеме).

Вместе с тем, Израиль всегда работал над отношениями с Турцией и не может допустить их ухудшения на длительный период. Ухудшение отношений Турции с Израилем привело к активизации ряда исламских группировок и отдельных государств региона в части разработки антиизраильской политики.

Израиль весьма безошибочно изучил причины и факторы ухудшения отношений с Турцией, и было понято, что речь идет только об апелляции к арабским странам, когда Турция предпочла рассматривать их как своих основных партнеров на Ближнем Востоке. Других причин данных процессов, по существу, не было.

Но Израиль быстро понял, что Турция не имеет значительных успехов в солидарных отношениях с арабами, и мода на арабских партнеров прошла. Турция пыталась установить союзнические отношения не только с Саудовской Аравией, но и Египтом, пытаясь вовлечь их не только в антиизраильский блок, но и в противовес политике США.

Египет категорически выступил против усиления влияния Турции на арабские государства, предпочитая самому быть лидером арабского мира. Саудовская Аравия выяснила, что Турция не готова и не в состоянии решить главную задачу суннитов - нанесение удара по шиитским странам и общинам.

Турция предложила некоторые солидарные установки в отношениях с суннитскими странами, но это было ограниченным направлением турецкой политики. Турция предпочитала увидеть сами арабские государства в активной вооруженной борьбе. Однако, активность Ирана и фактическое превращение Ирака в шиитское государство не позволили решить задачи решающих ударов по шиитам. С Сирией также получилось не очень благополучно, так как, помимо амбиций России, США не допустили глубокого включения Турции в сирийские дела.

В какой-то мере образуется если не альянс, то весьма согласованные отношения между Турцией, Израилем и Россией. Несмотря на многие противоречия, данные страны обречены на солидарность по многим основным вопросам. Во многом это связано с отношениями с США.

За последние годы данные страны вошли в весьма напряженные отношения с США, что стало исключительными отношениями для Турции и России, и в определенной мере и для Израиля. В настоящее время, с приходом к власти в США республиканцев, а вернее, с усилением еврейского лобби, Израиль стал более близок с администрацией США, включая то, что США приступили к пересмотру своих отношений с Ираном.

Но Турция и Россия оказались в еще большей изоляции и блокировании со стороны США и их партнеров. Скорее всего, данная ситуация будет развернута и далее, хотя США и Турция уже проявили стремление улучшить отношения. Но внутреннее положение в Турции, очевидно, станет фактором продолжения ухудшения отношений с США. Россия, несомненно, останется противником США, и это не позволит в полной мере объединить позиции России и Израиля в большей мере.

Ряд арабских государств, причем наиболее радикально настроенные, прежде всего, Саудовская Аравия предпочитают установить с Израилем более нормальные отношения, что стало фактором противодействия Ирану. Наряду с этим возникло другое обстоятельство – отношения Израиля с курдами, что в ближайшем будущем приведет к проблемам в отношениях с Ираком.

Арабские государства настолько озабочены и опасаются позиции Ирана, что Израиль становится для них не самым опасным обстоятельством в регионе. Но дело в том, что как только отношения арабских государств, прежде всего, Египта с Ираном улучшается, роль Израиля для арабов снизится.

Сейчас для Израиля роль Турции перестала быть такой важной, как это представлялось ранее. Турция, утратив доверительные отношения с США и НАТО, более не играет прежнюю роль для стран ближневосточного региона. Но Израилю нужно улучшение отношений с Турцией, чтобы продемонстрировать это арабам.