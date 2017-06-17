Евросоюз диагностировал в Армении политический рахит

Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски заявил, что Армении нужен ЦИК, пользующийся всеобщим доверием, и для обеспечения этого он призвал включить в состав ЦИК представителей гражданского общества.

ЦИК в Армении с недавних пор – орган беспартийный, его состав утверждается парламентом, причем, партии не выдвигают в ЦИК своих представителей, а только голосуют за тех, кого выдвигают.

Это было сделано, вроде, с благими целями – чтобы обладающая большинством партия не использовала ЦИК в своих целях. Однако, в Армении все благие намерения имеют на деле другие цели.

Фактически, партии потеряли возможность иметь своих членов в ЦИК. Правда, у них сохранились рычаги влияния на ЦИК – 3/5 парламента должны проголосовать за состав ЦИК, а значит, парламентские партии имеют возможность проголосовать или не проголосовать за того или иного кандидата.

Это хорошая возможность для партий, но только в одном случае: если парламент страны – здоровый организм, где представлены партии всего политического спектра, которые честно контролируют друг друга и обеспечивают политический баланс, не позволяя одной партии превращаться в монстра.

А в Армении парламент напоминает рахитичный организм, с непомерно выросшей головой-монстром и безвольным телом-оппозицией. Избранный таким парламентом ЦИК служит только голове, которая тянет за собой безвольное тело.

В армянском парламенте основной «оппозиционной» силой является блок «Царукян» - бывшая «Процветающая Армения». Эта партия долго не называла себя оппозицией и почти неприкрыто вступает в сговор с правящей партией, обеспечивая видимость оппозиции и получая гарантии своей неприкосновенности и доступ к национальным благам.

Если бы в Армении была классическая оппозиция, то вряд ли послу Свитальскому пришлось бы призывать включить в состав ЦИК гражданское общество. Он бы призвал оппозицию контролировать ЦИК и не позволять нарушать закон.

Между тем, оппозицией в Армении «избран» блок Царукян, и заявление Свитальского – это диагноз и приговор политической системе Армении. Он, фактически, заявляет, что на оппозицию не стоит уповать, и все надежды - на гражданское общество.

Это показали и выборы 2 апреля – большую часть нарушений фиксировали именно гражданские активисты, а «оппозиционные» партии даже не считали нужным политизировать эти нарушения и продвигать их расследование. Исключением можно считать иск Армянского национального конгресса в Конституционный суд.

В Армении нет оппозиции и нет политического сбалансированного спектра, хочет сказать Свитальский. Этот рахитичный организм – детище РПА и Сержа Саркисяна, заботливо выпестованное и взращенное на алчности и невежестве «партий». Вот почему власть «обиделась» на Свитальского, заявив о «вмешательстве во внутренние дела». Потому что Свитальский заявил о том, что рожденный организм болен, и однажды голова перевесит тело, потянув его за собой в пропасть.

Это, безусловно, вмешательство во внутренние дела, но Свитальский говорит, что на следующих выборах его уже не будет, видимо, он знает, что скоро его сменят. И это дает ему право говорить «правду в лицо», без дипломатических изысков.

Прежний глава делегации ЕС в Армении Траян Христеа провалил подписание соглашения об Ассоциации Армении с ЕС, потому что не мог или не хотел отделять «правду» от евроимитации власти. Свитальский чувствует разницу и пытается заявить о ней.