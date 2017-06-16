Шантаж Алиева против России и Ирана: Европа захлопнула капкан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая еврокомиссара по соседству и расширению ЕС Йоханнеса Хана, сказал, что Баку готов приложить усилия для расширения партнерства с ЕС. В ходе визита Хана говорилось о разработке текста рамочного соглашения о сотрудничестве, который должен затронуть все вопросы – от экономики до безопасности.

Что имеет в виду Йоханнес Хан под безопасностью? Ведь Азербайджан сам по себе – угроза европейской безопасности. Баку не угрожает Европе войной, но делает это в отношении Армении и Арцаха. А если начнется война с Арменией и Арцахом, то Евросоюзу останется либо вмешаться в войну и «лично» отстаивать границы своего соседства, которые сейчас защищает армянская армия, сдерживая Азербайджан, либо отойти не только от границ «соседства», но и от своих «естественных» границ.

Евросоюз, судя по всему, понимает всю серьезность ситуации. Во всяком случае, об этом свидетельствуют позиции Парижа и Берлина, которые считают первостепенными внедрение механизмов расследования, а значит, международного сдерживания Азербайджана.

Об этом же свидетельствует отношение Европы к Алиеву, которого в ходе февральского визита в Брюссель буквально унизили. И следует полагать, что в тексте соглашения о соседстве ЕС будет стремиться в рамках опции безопасности добиться сдерживания Азербайджана и размещения механизмов.

Следует также полагать, что еврокомиссар Хан просто попытался воспользоваться неудобным положением Алиева, который не от хорошей жизни заявляет о намерении расширять отношения с Европой, которую он некогда посылал к черту.

Алиев тогда надеялся восстановить трехсторонний формат с участием России и вернуться к доапрельскому раскладу, когда условия диктовал Азербайджан. В апреле Азербайджан захватил несколько постов, но утерял важные стратегические позиции.

Надежды Баку не оправдались, собственно, после апреля Москва сама утеряла позиции – и в Армении, и в регионе. Но чтобы выбраться из тупика, Азербайджан нуждается в Москве, а Москва для этого должна отвергнуть Азербайджан.

Именно этим обусловлены последние жесткие заявления Москвы в адрес Азербайджана. Буквально накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что компромисс не должен быть в ущерб будущему людей, живущих в Карабахе.

Залогом безопасного будущего жителей Карабаха является нынешний статус-кво, и получается, что Захарова говорит о необходимости компромисса, который должен повысить неприкосновенность статус-кво.

Не исключается, что Москва выберется из тупика и начнет тянуть из ямы Баку, с которым Россия не планирует портить отношения.

Поэтому сейчас пытается играть Алиев – и не только в направлении России, но и Ирана, шантажируя углублением отношений с ЕС. Баку не осталось иного пути, после того, как армянские силы отняли у него возможность военного шантажа.

Говорят, раненый лев становится опасным. Но Алиев явно не лев, поэтому опасность скорее теоретическая. Если бы от него исходила угроза, его не стали бы загонять в угол – полномасштабная война в регионе никому не нужна. Даже Азербайджану.

Алиев пытается восстановить «право на войну» вовсе не для войны. Он понимает, что в случае войны Азербайджан не одержит победу, даже если ее не одержит и Армения. Победит Россия. Поэтому ему важно возобновить «военную дипломатию» и не позволить международного оформления побед Армении.

Но чем интенсивнее пытается помешать этому Баку, тем ближе эта перспектива.