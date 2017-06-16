Газпром в Армении: на улице Жаждущего родника

Сегодня в Армению прибыл гендиректор Газпрома Алексей Миллер, которого, как и полагается, принял Серж Саркисян. В официальном сообщении пресс-службы президента сообщается, что Серж Саркисян подчеркнул роль Газпрома в экономике Армении, особенно, инвестиционных проектов. Миллер в свою очередь напомнил о социальных инвестициях, в том числе, строительстве детского центра на улице Царав ахбюр (Жаждущий родник) в Ереване.

Название улицы в полной мере отражает суть деятельности Газпрома в Армении, и симптоматично, что Газпром расположен именно на этой улице. Газпром поставляет в Армению газ, но отнимает больше, оставляя Армению в жаждущем состоянии.

Это, наверняка, понимают и в руководстве Армении. Не случайно именно сегодня Серж Саркисян позвал также министра энергетики, с которым обсудил не сотрудничество с Газпромом, а совсем другие задачи.

Как отмечено в официальном сообщении, с министом энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашотом Манукяном были обсуждены вопросы регионального сотрудничества, в частности, строительство высоковольтных воздушных линий электропередач Иран-Армения и Армения-Грузия.

Министр коснулся программы продления срока эксплуатации и модернизации второго энергоблока Армянской АЭС, перспектив развития в Армении "зеленой энергетики".

Армения показывает Газпрому, что у нее есть альтернатива, и она не связана с Газпромом. В Стратегии развития России альтернативная энергетика названа угрозой национальной безопасности России. И Газпром делает все, чтобы препятствовать ее развитию.

Сегодня германские СМИ дали веселые репортажи о том, как вчера Газпром пытался в Берлине представить преимущества свой продукции. Представители ЕС на конференцию в фешенебельном отеле не пришли, и Газпрому пришлось заниматься самовнушением. Представитель Газпрома заявил, что зеленая энергетика – это хорошо, но пока ее закажешь и привезешь из Китая, природе будет нанесен не меньший урон.