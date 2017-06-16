Турецко-армянские отношения

Процесс урегулирования турецко-армянских отношений, который был в 2008 году инициирован внешними заинтересованными сторонами, никем и никогда не рассматривался как изолированный и не связанный с другими проблемами международной политики. С самого начала процесс «урегулирования» турецко-армянских отношений был связан не с достижением цели как таковой, а со стратегией США по «сдерживанию» внешнеполитической экспансии Турции, прежде всего, в региональных направлениях. Армянский вопрос до контактов между руководителями Турции и Армении в 2009 году пребывал в не очень динамичном состоянии, и необходимо было придать армянскому фактору иное звучание и значение. Это было успешно достигнуто, и Армения, а также весь комплекс армянских проблем занял более значимое место в масштабной политике США по «сдерживанию» Турции, что предполагает, одновременно, и сотрудничество, и блокирование этой страны. Следует позитивно относиться к этой стратегии США, и хотя она чревата усилением напряженности в регионе, в том числе повышает угрозы и риски для Армении, но это пока важнейшее условие независимости внешней политики Армении. Сейчас, когда Турция заявила, что данного процесса больше нет, и он не рассматривается турецким парламентом, можно сказать, что эта инициатива, все же, имела некоторое приемлемое для Армении значение, что связано с выводом страны из «статуса резерва» или из «неактуального потенциала» международной политики и приобретения Арменией новой роли в региональном раскладе сил. Армения заняла более значимое место в регионе в связи с участием в стратегии США и Европы по «сдерживанию» внешнеполитических амбиций Турции. Это, действительно, весьма опасная ситуация, которая уже перестала быть ситуацией и стала долговременной политикой. Поэтому, нужно не слепо следовать внешним инициативам, но и иметь свою позицию, и свои претензии. Так или иначе, если даже Армения не предложит свои требования, эти «требования» в нашей политике возникнут, опять же, по инициативе США и других крупных государств. То есть, сложилось довольно опасное положение, и стороны, которые заинтересованы в этом, должны поддержать Армению в сфере обороны, безопасности и экономики. Турецко-армянские отношения - это не нечто изолированное в региональной политике, они тесно связаны, вернее, сочетаются с целым рядом других региональных проблем, которые США успешно выстроили в части той же политики «сдерживания» Турции. В каком бы направлении ни пыталась Турция осуществить свою экспансию, возникают весьма серьезные проблемы, которые призваны втянуть Турцию в малые и крупные военно-политические проблемы. Представляется неопровержимым фактом то, что в результате серии революций в арабских странах усилилась не просто блокирование, но и изоляция Турция на Ближнем Востоке, где Анкара делает свою главную ставку на политику неоосманизма. Попытки Турции интегрироваться с курдскими политическим пространством, в том числе с Иракским Курдистаном привели к развернувшейся войне с курдами. Мы имели возможность наблюдать за перипетиями турецко-иранских отношений, воздвижением еще более сильного шиитского «пояса» на пути турецкой экспансии, в результате ухудшения отношений с Сирией и Ираном, а в скором времени и с Ираком. Турция довольно быстро поняла, что она не сможет добиться от США и Европы своей главной цели на «армянском направлении», то есть, окончательного нивелирования Армянского вопроса, который продолжает оставаться важным рычагом политики Западного сообщества в отношении Турции. Турции не нужно урегулирование отношений с Арменией, если Армянский вопрос сохранит свое место в международной политике. Кроме того, нужно принять во внимание, что Турция надолго увязла на Ближнем Востоке, где ее пытаются включить в большую войну или вооруженный конфликт регионального масштаба, что и происходит, поэтому Турция не имеет возможности активизировать свою политику ни в Южном Кавказе, ни на Балканах, и тем более, в Центральной Азии, о которой она успела подзабыть. Нужно также ожидать серьезного экономического кризиса в Турции, чего она стала очень опасаться. Так или иначе, Турция уже пошла на частичное, скорее, показное «возвращение» под контроль США, хотя, видимо, надеется продолжить свою внешнюю политику. В этих условиях Анкара не может допустить, чтобы ее политика в отношении Армении, вернее, Армянского вопроса подвергалась сомнению. В этом вопросе все должно быть абсолютно определенно и не вызывать сомнений, так как Армянский вопрос, которым внешние стороны, даже партнеры, могли бы манипулировать, это не только вопрос внешней политики, а вопрос территориальной целостности Турции. В свое время президент Армении предложил реплику относительно судьбы Западной Армении, что можно оценивать только как эмоциональный отклик на внешние претензии различных сторон, чьи амбиции явно зашкаливают и стали уже восприниматься как реальная политика государств, которые являются вероятными противниками Армении. Невозможно далее просто реагировать на внешние вызовы, нужно обозначить и свою позицию. В данном случае, независимо от мотивов высказывания, стало понятно, что президент отразил национальную идею армянского народа. Можно по-разному оценивать содержание, характер и стиль данного высказывания, которое, скорее всего, было рассчитано на поддержание некого имиджа, в особенности после скандальных соглашений в Цюрихе. Но внешнему миру были поданы сигналы о том, что в будущем Армения может избрать и иную позицию. Нужно понимать, что до конца первой четверти 21 века Армении придется заниматься азербайджанским направлением. Нужно понимать, что Азербайджанская республика является временно существующим государством, которое становится все более опасным для стабильности, безопасности и сбалансированности в регионе. Даже так называемые партнеры Азербайджана, в том числе Турция и США предпочитают умерить смехотворные амбиции этой искусственной страны. Азербайджан не может далее оставаться в нынешних границах, хотя бы исходя из безопасности самого азербайджанского народа. В Юго-Восточной части Кавказа должно находиться адекватное своему месту и роли в истории скромное азербайджанское государство, при разумной правящей элите. В Армении должны понимать, что нынешние официально признанные границы и политика Азербайджана не позволят успешное существование Армении. Армения должна выполнить определенную миссию, помочь азербайджанцам избежать национальной катастрофы и привести к пониманию их места в регионе. Большой Ближний Восток ожидает глобальное переустройство геополитической конфигурации, и в этом, прежде всего, заинтересованы США, но не только американцы. В частных случаях эта доктрина, так или иначе, соответствует интересам других мировых центров силы и отдельных больших и малых стран региона. Нефтегазовые резервы Азербайджана территориально совпадают с зоной южно-кавказского транзитного коридора, что обусловит вскоре формат интересов внешних авторов, которые декларативно обозначили Азербайджан как своего партнера. В Южном Кавказе уже имелись недавние печальные прецеденты. Само понятие партнерство становится опасным, так как призывает к пожертвованию политических, экономических и иных интересов. Это должно напомнить элитам, что нельзя бездумно и послушно выполнять функциональные задачи, заданные даже самыми респектабельными партнерами. Способна ли понять все это нынешняя правящая армянская элита? Понять, конечно, вполне можно, даже дрессированным животным в цирке, но обнаружатся ли интересы? Если эти интересы и намерения не обнаружатся, вот тогда и наступит подлинное внешнее вмешательство, так как Армении придается совершенно понятная уже функция, а кто же должен ее реализовывать? Таким образом, каковы бы ни были подлинные мотивы высказывания С.Саркисяна о Западной Армении и горе Арарат, оно внимательно изучается и, несомненно, будет компьютеризировано, по крайней мере, американцами и турками, а может быть, и другими. Сейчас, когда диаспора и многочисленные слои общества в Армении продемонстрировали, что армянская история не закрыта, и никому не удастся ее прикрыть, настало время не запоздать с переосмыслением хотя бы внешней политики, которая гораздо менее «затратная», чем внутренняя. Так или иначе, перед Арменией стоит задача дистанцировать Азербайджан от Турции, и это вполне возможно, если более активно участвовать во внешних инициативах, при этом, в различных направлениях. Задачи Армении в турецком направлении заключаются в максимальной «нейтрализации» Турции в отношении Азербайджана. Россия, пытавшаяся играть исключительно самостоятельную игру в турецко-армянских и в армянско-азербайджанских отношениях, потерпела фиаско, не добившись никаких новых позиций в отношениях с Турцией и Азербайджаном. Западное сообщество, прежде всего, США предоставили России определенную степень свободы в режиме урегулирования карабахской проблемы. В результате цель достигнута - ни о каком урегулировании не может быть и речи, а Россия продемонстрировала свою полную несостоятельность оперировать имеющимися рычагами. США с большой очевидностью завершили «паузу» и вернулись к прежним планам по приобщению Южного Кавказа к своей стратегии, и в регионе реально возникла перспектива развертывания «Третьей силы», как альтернатива ожидаемому турецко-российскому альянсу. При этом, распределены функции, которые приданы новым и новейшим южнокавказским государствам: Грузии - исключительно транзитная функция и сдерживание России, Армении - функция регионального балансира и элемента сдерживания Турции, Азербайджану - функции «вторичного» базирования, а Абхазии, Южной Осетии и Нагорному Карабаху - задачи блокирования усилий Турции и России в регионе. Вместе с тем, решающие сюжеты в политике Турции происходят не на Кавказе, и события на Ближнем Востоке, так или иначе, оказывают определяющее влияние на внешнюю политику Анкары. США, не делая, практически, ничего, создали крайне благоприятную для себя ситуацию на Ближнем Востоке. Они одобрили координацию действий между Турцией и Саудовской Аравией, которые приложили немало усилий для смещения алавитского клана, но только для того, чтобы оказать сильное давление на Сирию. На деле произошло то, к чему стремились ранее Саудовская Аравия, ряд других арабских государств, включая Египет, а также и США. А именно, перед экспансией Турции в направлении Ближнего Востока была создана надежная стена, которой стала Сирия. Сирийская элита ощутила в полной мере, что означает сердобольность Турции и ее намерения. Пока Турция не перешагнет через «шиитский пояс», она не имеет шансов утвердиться в регионе. Одновременно, пролегла «пропасть» недоверия и враждебности между Ираном и Турцией.