Ответ России турецко-азербайджанским учениям

«Россия как участник соответствующего формата делает все максимально необходимое для того, чтобы компромисс (в карабахском урегулировании) был найден. Конечно, хотелось бы, чтобы он был найден чем раньше, тем лучше, но только не ущерб будущему народов двух стран и, конечно, людям, непосредственно живущим в Нагорном Карабахе", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова затронула довольно деликатную материю – будущее людей, проживающих в Карабахе как отдельный фактор.

Таким образом, МИД России заявляет, что рассматривает компромисс исключительно в свете обеспечения безопасного будущего населения Карабаха.

Будущее жителей Карабаха может быть обеспечено как минимум при сохранении, а не изменении нынешнего статус-кво, который и является реальным залогом безопасности. Это и есть основа относительно безопасного будущего Арцаха, а значит, и всего Кавказа.

На данный момент под «компромиссом», во всяком случае, в соответствии с обсуждаемыми документами, подразумевается формула «территории в обмен на статус». Баку в последнее время стал говорить о формуле «мир в обмен на территории», причем, заговорили в Азербайджане об этом после трехсторонней встречи глав МИД Армения-Азербайджан-Россия в Москве.

Баку с помощью Москвы попытался восстановить трехсторонний формат и вернуть венскую повестку, сформированную после Апрельской войны, к Казанскому плану. В Вене было предложено разместить на линии соприкосновения механизмы расследования – как способ укрепления статус-кво.

Возврат к трехстороннему формату, вроде, не получился, что обусловлено, конечно, не только провалом Азербайджана в Апрельской войне, в которой армянской армии удалось одержать победу без помощи России, но и новыми геополитическими развитиями.

Россия, конечно, все еще намерена удерживать Азербайджан на евразийской орбите, но это намерение сейчас подвергается влиянию более мощных геополитических ветров, которые также ограничивают пространство для маневра России.

Не исключается, что если до апреля Москва пыталась соблазнить Баку арцахской наживкой и обсуждала формулу «евразийская лояльность в обмен на территории», то теперь Москва намекает, что в случае отказа от евразийской лояльности Баку может потерять поддержку Москвы в деле торпедирования механизмов расследования.

То есть, Баку уже предлагают не территории, а так сказать торпедирование механизма сохранения статус-кво.

Россия, конечно, призывает Азербайджан не идти на масштабные провокации, но одновременно обещает помочь избежать размещения механизмов международной ответственности, что на деле означало бы новый этап и необратимость сохранения статус-кво.

В то же время, на фоне обострения отношений России с Западом президент Армении может пригласить в страну генсека НАТО и обсуждать с его спецпредставителем проблемы отношений Иран-Армения.

Все эти нюансы указывают на снижение влияния России на Армению и общий провал ее кавказской политики. Год назад, после Апрельской войны, стало ясно, что эта политика привела к накоплению в Армении не влияния России, а недоверия и даже ненависти.

Это видят в узком кругу российских десижнмейкеров, причем, в более широком, чем, Армения, контексте. Среди этих факторов также растущее недоверие к Турции – на фоне восстановления отношений.

На этом фоне вопросы Азербайджана все больше нервируют Россию как назойливые мухи. И Москва активно отмахивается.

Примечательно также, что заявление Захаровой прозвучало на фоне турецко-азербайджанских учений в Нахиджеване. Симптоматично также то, что вчера Погранвойска ФСБ России в Армении распространили сообщение в связи с 150-летием охраны ГОСУДАРСТВЕННОЙ границы Армении. В сообщении говорится, что охрана осуществляется с 1828 года, после того, как Армения стала частью Российской империи.

В 1828 году был заключен Туркменчайский договор, по которому в состав Российской империи вошел также Нахиджеван и практически вся территория нынешнего Азербайджана.