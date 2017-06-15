Резолюция Европарламента против Азербайджана может стать решающей

Европарламент принял резолюцию против Азербайджана с требованием обеспечить права похищенного в Тбилиси оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы.

Азербайджанское общество в замешательстве – с одной стороны, нельзя признать, что азербайджанские спецслужбы или кто-то другой похитил в Тбилиси человека и незаконно перевез через границу без ведома грузинских властей. Потому что получается, что Азербайджан может безнаказанно нарушать суверенные границы.

С другой стороны, нельзя говорить, что грузинские власти помогали, потому что получится, что Грузия, с которой только что ЕС открыл безвизовое сообщение, не может обеспечить права и безопасность иностранцев, тем более, журналистов. Грузия открещивается от причастности к похищению.

Есть мнение, что Мухтарлы «украл» некий азербайджанский бизнесмен, чтобы «понравиться» Алиеву и покрыть какие-то большие долги. Если это так, то он сослужил очень плохую службу Алиеву.

Но в еще более неловкой позе оказались азербайджанские журналисты. Они не знают, как писать о явных провалах своей страны и не обвинить в них Алиева. Мухтарлы – это только один фрагмент. До этого была история с Межгосударственным банком, который обанкротился по вине власти. Но надо писать, что все виноваты, кроме Алиева.

А еще раньше была история с Кипром. Министр иностранных дел Кипра, принимая министра обороны Армении, сказал, что Карабах – историческая армянская земля. Азербайджан и так, и эдак пытался добиться опровержения, но не смог. А вчера президент Кипра посетил Великий дом Киликийский, и католикос Арам Первый заявил, что у Кипра и Армении один суд и один ответчик – Турция. Азербадйжанские журналисты даже не стали об этом писать.

Не знали азербайджанские журналисты, как отнестись к назначению жены президента его первым заместителем. С одной стороны, все понимают, что это «некрасиво», а с другой – разве пойдешь против Алиева? И азербайджанские журналисты придумали стиль времен позднего Брежнева – когда под словами похвалы и восславления скрывается глубокая ирония и издевательство.

Когда о Брежневе стали рассказывать анекдоты, было ясно, что конец близко. И сейчас в Азербайджане также можно заметить приближение конца. Каким он будет – медленным и болезненным или, наоборот, оздоровляющим, зависит от азербайджанского общества.

Пока Алиев держится на непререкаемом авторитете своего отца, но и этот капитал близок к исчерпанию. В Тбилиси уже облили краской памятник Алиеву-старшему. А вчера его сын, говоря о потерях в Карабахе, сказал, что если бы ни Алиев-отец, то армяне захватили бы и Нахиджеван. То есть Алиев пытается убедить свое общество довольствоваться тем, что есть, и не забывать о благодарности Гейдару.

Как долго азербайджанский народ будет в это верить? Ирония в работах журналистов указывает на то, что Алиеву скоро начнут задавать вопросы.