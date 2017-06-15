США и Турция – Кавказские проблемы

Приоритетное значение в политике сдерживания экспансии Турции в Южном Кавказе для США имеет военное сотрудничество. США не допускают достаточно высокого участия Турции в формировании вооруженных сил государств региона, тех направлений военного сотрудничества, которые могут привести к нарушению военного баланса в регионе, а также к гонке вооружений. При этом, нужно отметить, что активная работа Пентагона с Грузией и Азербайджаном уже привела к предпосылкам нарушения военного баланса и реальной гонке вооружений. Но данные процессы США рассматривают как вполне приемлемые, если обеспечивается контроль над ними. Участие Турции в военном сотрудничестве с Грузией вмещается в планы НАТО и не рассматривается как бесконтрольный процесс. Но турецко-азербайджанское военное сотрудничество, хотя и предполагает консультации с партнерами Турции по НАТО, но осуществляется на двухсторонней основе, что стало предметом беспокойства США и Европейского Союза. Турция и Азербайджан продемонстрировали Западному сообществу, что они будут и впредь развивать военное сотрудничество по всем направлениям – поставки вооружений, военное образование и подготовка, проведение учений и военное строительство в целом. Выясняется, что США и Европейский Союз не имеют реальных рычагов давления на Турцию в части ограничения военной помощи Азербайджану, даже в рамках ДОВСЕ. Азербайджан уже давно игнорирует ДОВСЕ, при помощи Турции. США и Европейский Союз вполне солидарны в части сдерживания вмешательства и участия Турции в региональные локальные конфликты в Южном Кавказе, имея виду Абхазию, Южную Осетию и Нагорный Карабах. По мнению американских исследователей и политиков, вмешательство Турции совершенно недопустимо, так как это может привести к дезорганизации ситуации более-менее мирного сосуществования. Европейский Союз пытался обнаружить проблемы, которые позволили бы в какой-то мере удовлетворить требования Турции, например, проблема турок-месхетинцев в Грузии. США поддерживали позицию Европейского Союза, который обязал Грузию вернуть данную народность в южные районы страны. Данная позиция США не могла быть расценена Турцией как солидарная, но она не пыталась перейти к практике «обвинений» американцев и европейцев в игнорировании прав данной этнической группы, депортированной из мест исторического проживания. Американские исследователи на всем протяжении конструирования блока государств ГУАМ отмечали принципиальную невозможность и опасность вступления Турции в ГУАМ. Американцы очень хорошо понимали, что, войдя в ГУАМ, Турция станет лидером и локомотивом данного альянса, объективно потеснив США как проектанта и патрона. Появилось частное мнение одного из американских аналитиков относительно того, что следовало, все же, включить Турцию в ГУАМ, что привело бы к конфронтационным отношениям между Россией и Турцией, во всяком случае, к некоторому усилению конфронтации. Сейчас включение Турции в ГУАМ привело бы к оказанию влияния на ГУАМ со стороны Турции и России в режиме сотрудничества между двумя государствами. С самого начала формирования ГУАМ США рассматривали данный «пояс» государств как некий гигантский «коридор» между Россией и Турцией, представляя его как геостратегический обход не только России, но и Турции. Это было довольно опасной и уязвимой установкой, хотя бы в смысле пропаганды, так как Украина, Грузия и Азербайджан совершенно не противились бы присоединению Турции к ГУАМ. Отношение США к Черноморскому экономическому сообществу идентифицировать довольно сложно, в связи с тем, что в данном экономическом объединении участвует не только Турция, но и Россия. Пока можно констатировать, что США, в целом, не обратили большого внимания на этот проект. Можно предположить, что США, видимо, предпочтут селективное отношение в данному объединению, в зависимости от интереса.