Две мишени армянской армии

В интервью Lragir.am Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) заявил, что определены точки, по которым оперативная группа штаба предполагает наносить удары. Он говорит, что после уничтожения этих объектов в Азербайджане не останется камня на камне, потому Баку и не рискует нападать.

Командос говорит также, что нефтяные доходы позволяют Азербайджану вести себя с международным сообществом так же нагло, как «армянские олигархи, которые ездят на машинах по 140 тыс. долларов».

Аркадий Тер-Тадевосян отмечает также, что есть конкретные люди, которые довели ситуацию до сегодняшней точки, и теперь критикуют со стороны. «Мы обвиняем турок и азербайджанцев, но эти люди среди нас, они подписывают документы и предъявляют нам. Есть четыре документа, которые от Армении подписали двое. И в Карабахе была группа, которая в 1991 году отправилась в Баку в поисках мира. Спросите у них, как они довели дело до ручки, когда будет мир. Мы знаем преступников в лицо, но пишем в их адрес дифирамбы», говорит Командос.

Фактически, он определил две мишени для армянской армии. Внешний враг определен давно, но внутренний опаснее. С одной стороны, это армянская олигархия, которая разграбила национальные блага и оголила тыл армянской армии. А с другой – «растиражированные» так называемые политические и иные деятели, которые ради собственной выгоды подписывают документы, ставящие под угрозу Арцах и Армению. Их имена действительно известны. Этих преступников, как их называет Командос, героизируют, а тех, кто действительно одержал победу, либо забывают, либо судят как преступников.

Две эти группы подвергают безопасность и государственность Армении реальной угрозе, и только армянской армии ценой неимоверных усилий удается отстаивать границы государства и безопасность.