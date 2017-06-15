Намек посла США о 2018 годе

Посол США в Армении Ричард Миллз, отвечая на вопрос о предложении американских инвесторов вложить в сферу альтернативной энергетики Армении 8 млрд. долларов, подтвердил предложение.

На конференции в Ереване посол заявил о перспективе вложения в Армению 8 млрд. инвестиций. Заявление было воспринято неоднозначно: кто-то принял его с недоверием, а кто-то напомнил, что единственным условием США армянским властям является обеспечение равной и свободной конкуренции.

Отвечая на вопрос, какова была реакция армянского премьер-министра, с которым посол встретился спустя 2 дня после заявления, господин Миллз сказал, что реакция правительства была адекватной, «и я ожидаю продолжения эффективного сотрудничества с премьером».

Посол сказал, что разговор с премьером был «откровенным», надо полагать, они говорили о политических прерятствиях, внутриполитическом раскладе и просто проблеме власти после апреля 2018 года.

В этом смысле посол заявляет и о своем отношении к процессам 2018 года. Он намекает, что ожидает продолжения премьерства Карена Карапетяна.

Дело, конечно, не в самом Карене Карапетяне, а в отношении США к ситуации в Армении. В конце концов, условие для инвестирования 8 млрд. – сугубо политическое – обеспечение конкуренции.

Вряд ли у США, ЕС и других акторов есть иллюзии по поводу намерений власти открыть экономику, обеспечив свободную конкуренцию и ограничив криминально-олигархические сегменты и привелегии «кланов».

Поэтому, говоря о свободной конкуренции, посол Миллз, скорее всего, имеет в виду конкуренцию в самой правящей системе, тем более, на фоне тонкой игры Сержа Саркисяна на доказательство собственной незаменимости. В этом смысле Карен Карапетян рассматривается не как «отец армянской демократии», а субъект, который обладает ресурсом диктовать конкуренции в недрах самой власти. В условиях отсутствия системной оппозиции конкуренция внутри власти позволяет рассматривать Карена Карапетяна как вероятного генератора неких перемен.