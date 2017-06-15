ФСБ России: Армения – часть Российской империи

Спустя 25 лет после провозглашения независимости Армении почему-то российское ФСБ отмечает 150-летие охраны госграницы Армении.

«Охрана государственной границы Армении российскими пограничниками насчитывает более 150 лет - со времен вхождения Восточной Армении в состав Российской Империи в 1828 году, - отмечается в сегодняшнем сообщении пресс-службы ПУ ФСБ РФ в Армении.

Система охраны государственной границы Армении с Турцией (280 км) и Ираном (42 км) сохранилась со времен СССР. Основой для пребывания здесь российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории республики, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 года. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда в: Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в Ереванском международном аэропорту «Звартноц».

Содержание российских пограничников в Армении (их численность - около 4,5 тыс. человек) обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну. Между тем границу с Азербайджаном охраняют войска министерства обороны, а границу с Грузией - погранвойска Службы национальной безопасности Армении.

Армения пока не намерена взять на себя охрану собственных границ, их по-прежнему охраняют спецслужбы «Российской империи». Для Армении, видимо, не стал уроком 1915 год, когда российская империя, по их же признанию, «охраняла» границы Армении.

ФСБ России специально подчеркивает, что Армения – это часть Российской империи. И Армения не пытается это оспорить.