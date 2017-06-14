Армения поднимет вопрос о статусе Нахиджевана

Комментируя начавшиеся 12 июня в Нахиджеване совместные турецко-азербайджанские учения, ответственный по Ай дату АРФДашнакцутюн Киро Маноян отметил, что это мессидж Армении и Ирану, чтобы продемонстрировать таргетирование Армении со стороны Нахиджевана.

«Армении следует поднять вопрос о насильственном присоединении Нахиджевана к Азербайджану и его международного статуса», сказал он.

Напомним, что в докладе Международной кризисной группы также отмечается, что война между Арменией и Азербайджаном может выйти на новый уровень, поскольку у стран появились баллистические ракеты, и часть их размещена в Нахиджеване.

Азербайджан и Турция уже не в первый раз демонстрируют, что в случае возобновления войны под прицелом из Нахиджевана окажется не только Карабах, но и Армения. Более того, периодически обстреливаются приграничные села Тавушского марза Армении.

Намерена ли Армения поднять вопрос статуса Нахиджевана на международной арене? Тем более, что, согласно Московскому и Карсскому договорам, Нахиджеван не вошел в состав Азербайджана, а был передан под «протекторат».

16 марта 1921 года правительства Советской России и Великого Национального Собрания Турции в Москве заключили договор о дружбе и братстве, по которому Нахиджеванская область. В октябре того же года между правительством Великого Национального Собрания Турции, Советской Россией, Арменией и Азербайджаном был подписан Карсский договор . Согласно ст. 5 данного договора:

В регионе Большого Ближнего востока может начаться процесс изменения границ. 25 сентября Иракский Курдистан намерен провести референдум о независимости. Аналитики уже называют появление независимого Курдистана неизбежным, а значит, неизбежна денонсация Лозанского договора, согласно которому 100 лет назад была разделена Османская империя.

Тюрколог Рубен Сафрастян считает, что с созданием Курдистана грядут новые реалии в регионе. Аналитики говорят о том, что может произойти возврат к Севрскому договору. Хотя, безусловно, нет никаких оснований думать, что место Лозанского и Карсского договоров может занять Севрский договор. Скорее всего, будет заключен некий новый договор о территориальном разделе.

Этот процесс не может не затронуть Нахиджеван, за который, наверняка, начнется борьба, например, между Турцией и Ираном.

Территориальная целостность нынешнего Азербайджана – это, наверное, самое сомнительное из всего того, что есть в международном праве. Как признают азербайджанские политологи, в 2013 году Азербайджан отказался подписывать соглашение об Ассоциации с ЕС, потому что ЕС отказался внести в преамбулу пункт о неприкосновенности территориальной целостности Азербайджана. Кроме того, в Баку также заметили, что в недавнем поздравлении нынешнего госсекретаря США в адрес Грузии говорится о поддержке территориальной целостности этой страны, а в поздравлении Азербайджану говорится только о мирном урегулировании карабахской проблемы.

Территориальная целостность Азербайджана под сомнением не только в связи с Карабахом, но и Нахиджеваном.